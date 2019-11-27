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催淚煙霧致上百位兒童不適 最小僅2個月大

港警發射催淚彈驅離示威者，但四散的催淚煙霧也對香港市民的健康造成嚴重影響。（法新社）

港警發射催淚彈驅離示威者，但四散的催淚煙霧也對香港市民的健康造成嚴重影響。（法新社）

2019-11-27 14:27:43

〔即時新聞／綜合報導〕由於香港反送中運動延燒近6個月，港警在街頭多處施放催淚彈，至今已經釋放上萬枚，四散的催淚煙霧也對香港市民的健康造成嚴重影響，民間團體「香港媽媽反送中」今日舉辦記者會發布調查結果，指出兒童在接觸催淚煙霧之後出現多項不良反應，輕則咳嗽，嚴重的甚至出現嘔吐腹痛等反應。

綜合港媒報導，「香港媽媽反送中」今早指出，調查發現受到催淚煙影響而不適的兒童共有196位，分佈全港各區，其中居於油尖旺地區的最多，約有12%，其次是將軍澳10%，第三則為港島東，為7.2%。受催淚彈影響的兒童平均年齡為6歲，年紀最小的僅2個月大，大部分受催淚彈影響的個案都發生在11月左右，佔總調查人數70.9%；其次為10月，佔調查人數11.7%；在8月及9月受催淚彈影響的兒童個案，則分別為3.1%及1.7%。

兒童所出現的症狀部份，有65.1% 兒童出現咳嗽、超過半數兒童出現口乾舌燥、皮膚癢等症狀，出現腹痛、頭暈、胸悶及嘔吐的兒童也達到1成。「香港媽媽反送中」呼籲政府立即停止在社區施放催淚彈，且盡快展開催淚彈對市民健康及環境影響評估，以及公開催淚彈的成分。

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