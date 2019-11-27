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共諜投誠又遇親中派慘敗！ 華郵：習近平內外交困

外媒分析，中國國家領導人習近平面對連3項打擊，領導層正在承受內部壓力，特別是發生在美中貿易戰似乎無法立即解決的時刻。（法新社資料照）

外媒分析，中國國家領導人習近平面對連3項打擊，領導層正在承受內部壓力，特別是發生在美中貿易戰似乎無法立即解決的時刻。（法新社資料照）

2019-11-27 15:18:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府最近幾天焦頭爛額，先是自稱中國間諜的王立強投誠澳洲，新疆再教育營的機密文件遭曝光，香港區議會選舉親中的建制派慘敗。外媒分析，中國國家領導人習近平面對這連3項打擊，領導層正在承受內部壓力，特別是發生在美中貿易戰似乎無法立即解決的時刻。

《華盛頓郵報》報導，習近平從本週開始就遭到3項壞消息夾擊，包括來自澳洲的震撼彈，一名自稱是中國間諜的人叛變，他宣稱曾經試圖影響台灣和香港選舉，並綁架異議人士；先前中共聲稱新疆的再教育營僅是職訓中心，並非是集中營，但這項說法被新的機密文件打臉；泛民主派在區議會選舉取得壓倒性勝利，親中的建制派則在選舉中慘敗。

報導提到，沒有任何跡象表明習近平無法掌控全局，習近平已經將任期限制取消，以便他可以無限期統治中國，通過傳播「習思想」，推廣自毛澤東統治以後從未見過的個人崇拜，且習近平還在反貪腐運動中清除了無數官僚和競爭對手，目前已經有超過150萬名官員遭到處分。

《華盛頓郵報》指出，中共新疆的機密文件陸續被外流給《紐約時報》和國際調查記者聯盟（ICIJ），表明志名高層官員對此感到不滿。這些文件揭露中共竭盡「漢化」維吾爾族的穆斯林少數族裔，而這項命令是由習近平親自下令的。

《華盛頓郵報》認為，中國的間諜的反叛也顯示中共體系內部的分歧，但也較為複雜。據報導，王立強告訴澳洲當局，他在香港替中國軍情單位當間諜，他被要求干預台灣的2020年選舉，以推翻總統蔡英文。澳洲最高情報單位已經表態，將會認真看待王立強的說法，但一些分析家也指出王的證詞不一和錯誤，更不用說業餘式的護照偽造，這引發了人們對王信譽的質疑。

最令人困擾的是香港的選舉結果，泛民主派這次搶下452席中的388席，親北京建制派僅拿下59席。《華盛頓郵報》表示，儘管香港的區議員主要處理地方事務，但結果卻是對北京及其對加大控制香港的強烈否定。

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