為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

港警圍攻大學惹怒學術界 全球逾3700名學者譴責

香港反送中運動以來大學淪為戰場，國際學術界發聲明譴責。（美聯社）

香港反送中運動以來大學淪為戰場，國際學術界發聲明譴責。（美聯社）

2019-11-27 13:49:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威使得數間大學校園淪為戰場，全球超過3700名學者遂發表聯合請願聲明，譴責港警以冷血、報復式的手段，在校園內對學生使用非對稱武力，要求保護學生、學術自由，以及獨立調查港警暴行。

英國非政府組織「香港監察」（HONG KONG WATCH）發布一篇由全球超過3700名學者連署的請願聲明，當中包括美國後結構主義學者巴特勒（Judith Butler）、加裔美籍實驗心理學家平克（Steven Pinker）、英國哲學家A.C.葛瑞林（A.C. Grayling），以及曾獲總統公民獎章的美國法學家喬治（Robert George）等，皆是享譽全球的知名學者。

請願聲明提出6點訴求，分別為「譴責港警使用非對稱武力及冷血、報復式手段在校園內對付學生」、「譴責港府用暴力手段對待抗爭者」、「譴責港警持續發表仇恨言論」、「督促香港學界領導人發表聲明，明確表達反對警察進入校園，支持釋放學生與職員，以及維護學術自由」、「要求港警立即停止暴行」、「要求香港政府啟動獨立調查機制，審視自今年6月以來對示威者執法是否過當。」

聲明最後寫道，「我們堅決地與香港民眾站在一起，我們相信捍衛學術自由、言論自由、新聞自由及集會結社自由，保護學生安全的責任是普世價值。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
教宗首談香港 籲各方透過對話創造和平
2019-11-27 13:08

教宗首談香港 籲各方透過對話創造和平
港特首將設「獨立檢討委員會」 民主派轟：不倫不類
2019-11-27 11:50

港特首將設「獨立檢討委員會」 民主派轟：不倫不類
金馬創投 活屍快跑獲臺北文創劇作獎

金馬創投 活屍快跑獲臺北文創劇作獎
中要美撤回香港法案 美駐中大使：密切關注港局勢
2019-11-27 11:38

中要美撤回香港法案 美駐中大使：密切關注港局勢
香港區選》催淚彈大催票！「重災區」民主派勝率逾9成
2019-11-27 10:50

香港區選》催淚彈大催票！「重災區」民主派勝率逾9成
港區議會選舉親中大慘敗 外媒分析中共下一步
2019-11-27 10:17

港區議會選舉親中大慘敗 外媒分析中共下一步

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播