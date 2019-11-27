港警圍攻大學惹怒學術界 全球逾3700名學者譴責

香港反送中運動以來大學淪為戰場，國際學術界發聲明譴責。（美聯社）

2019-11-27 13:49:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威使得數間大學校園淪為戰場，全球超過3700名學者遂發表聯合請願聲明，譴責港警以冷血、報復式的手段，在校園內對學生使用非對稱武力，要求保護學生、學術自由，以及獨立調查港警暴行。

英國非政府組織「香港監察」（HONG KONG WATCH）發布一篇由全球超過3700名學者連署的請願聲明，當中包括美國後結構主義學者巴特勒（Judith Butler）、加裔美籍實驗心理學家平克（Steven Pinker）、英國哲學家A.C.葛瑞林（A.C. Grayling），以及曾獲總統公民獎章的美國法學家喬治（Robert George）等，皆是享譽全球的知名學者。

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請願聲明提出6點訴求，分別為「譴責港警使用非對稱武力及冷血、報復式手段在校園內對付學生」、「譴責港府用暴力手段對待抗爭者」、「譴責港警持續發表仇恨言論」、「督促香港學界領導人發表聲明，明確表達反對警察進入校園，支持釋放學生與職員，以及維護學術自由」、「要求港警立即停止暴行」、「要求香港政府啟動獨立調查機制，審視自今年6月以來對示威者執法是否過當。」

聲明最後寫道，「我們堅決地與香港民眾站在一起，我們相信捍衛學術自由、言論自由、新聞自由及集會結社自由，保護學生安全的責任是普世價值。」

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