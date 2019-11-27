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香港區選》催淚彈大催票！「重災區」民主派勝率逾9成

香港區議會選舉24日登場，民主派獲得空前勝利。港媒《立場新聞》分析，民主派候選人在曾遭催淚彈襲擊的選區中勝率較高。圖為曾遭發射多輪催淚彈的大埔區街景。（法新社）

香港區議會選舉24日登場，民主派獲得空前勝利。港媒《立場新聞》分析，民主派候選人在曾遭催淚彈襲擊的選區中勝率較高。圖為曾遭發射多輪催淚彈的大埔區街景。（法新社）

2019-11-27 10:50:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港日前舉行區議會選舉，民主派獲得空前勝利，在452個區議員席次中奪下388席。選前有說法指出，曾受警方催淚彈影響的選民，有較大動機支持民主派。有港媒比對民間的「香港催淚彈地圖」與452個選區位置後發現，在被發射過催淚彈的「有煙區」中，民主派候選人的勝率相較於「無煙區」高出9%，而在催淚彈「重災區」中，民主派候選人勝率更高達96.7%。

根據港媒《立場新聞》報導，《立場新聞》以「香港催淚彈地圖」進一步將452個區議員選區分類，分別為曾被發射過多於3輪催淚彈的30個「重災區」，曾被發射過催淚彈的98個「有煙區」（含30個重災區），以及沒有被發射過催淚彈的354個「無煙區」。

報導統計，民主派在30個「重災區」中有29區勝出，僅僅丟失1個選區，候選人勝率達到96.7%；而98個「有煙區」中也有91區由民主派候選人勝出，勝率92.9%。作為對比，民主派候選人在354個「無煙區」中獲得297勝57敗，勝率為83.9%。

以得票率來看，民主派候選人在「有煙區」得票率為58.3%，亦略高於「無煙區」的56.8%。而在曾多次發生激烈警民衝突的「沙田市中心」、「大埔中」、「屯門市中心」等選區，民主派候選人得票率更分別高達68%、66.7%及63.2%

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