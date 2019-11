香港人反抗》「爆眼少女」登《紐約時報》頭版

2019-11-23 23:12:28

〔即時新聞/綜合報導〕香港反送中抗爭已持續超過5個月,香港社會因對立而衝突、撕裂。《紐約時報》在當地時間23日發表的反送中的攝影專題報導,聚焦著墨這場運動中代表人物的肖像及其發言,其中,香港「爆眼少女」的肖像照更登上頭版。

根據《紐約時報》今天發布的攝影專題報導,化名為K的「爆眼少女」是8月11日在香港尖沙咀遭警方以布袋彈射瞎右眼的女義務急救員。K表示,「唯有在一個專制極權、扭曲的社會,人們才會被迫以生命及鮮血去保衛家園」。

這組攝影專題名為「Hong Kong: A City Divided」(香港:分裂的城市),由香港攝影師林亦非(Lam Yik Fei)掌鏡,拍攝這場抗爭運動中的代表人物的肖像照,包含前線的黑衣勇武派、支持運動的市民們、救護員、社運倡議人何韻詩、岑子杰、劉頴匡、黃之鋒、周庭、鄺俊宇、陳淑莊,也有建制派代表,葉劉淑儀、劉兆佳。

《紐約時報》編輯Mikko Takkunen今天稍早則在推特上表示,經過香港街頭數月以來的抗爭故事,我們決定做點不一樣的事。並在另一則推特中公布,爆眼少女的肖像照將登上明天《紐約時報》的頭版。

Stay tuned for our Hong Kong portraits project with @LamYikFei Online in couple hours. pic.twitter.com/DdVSCGrEwF