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香港人反抗》「爆眼少女」登《紐約時報》頭版

香港反送中運動中，遭港警以布袋彈射瞎右眼的女救護員「爆眼少女」的肖像照登上《紐約時報》頭版。（圖擷取自推特＿＠photojournalism）

香港反送中運動中，遭港警以布袋彈射瞎右眼的女救護員「爆眼少女」的肖像照登上《紐約時報》頭版。（圖擷取自推特＿＠photojournalism）

2019-11-23 23:12:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭已持續超過5個月，香港社會因對立而衝突、撕裂。《紐約時報》在當地時間23日發表的反送中的攝影專題報導，聚焦著墨這場運動中代表人物的肖像及其發言，其中，香港「爆眼少女」的肖像照更登上頭版。

根據《紐約時報》今天發布的攝影專題報導，化名為K的「爆眼少女」是8月11日在香港尖沙咀遭警方以布袋彈射瞎右眼的女義務急救員。K表示，「唯有在一個專制極權、扭曲的社會，人們才會被迫以生命及鮮血去保衛家園」。

這組攝影專題名為「Hong Kong: A City Divided」（香港：分裂的城市），由香港攝影師林亦非（Lam Yik Fei）掌鏡，拍攝這場抗爭運動中的代表人物的肖像照，包含前線的黑衣勇武派、支持運動的市民們、救護員、社運倡議人何韻詩、岑子杰、劉頴匡、黃之鋒、周庭、鄺俊宇、陳淑莊，也有建制派代表，葉劉淑儀、劉兆佳。

《紐約時報》編輯Mikko Takkunen今天稍早則在推特上表示，經過香港街頭數月以來的抗爭故事，我們決定做點不一樣的事。並在另一則推特中公布，爆眼少女的肖像照將登上明天《紐約時報》的頭版。

化名為K的「爆眼少女」是8月11日在香港尖沙咀遭警方以布袋彈射瞎右眼的女義務急救員。（歐新社）

化名為K的「爆眼少女」是8月11日在香港尖沙咀遭警方以布袋彈射瞎右眼的女義務急救員。（歐新社）

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