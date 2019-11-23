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遭港警開槍切除肝腎 港青：人可以被子彈打死，但信念不會

21歲的周柏均（中）11日在香港西灣河被交通警察，以實彈射擊致傷，經手術切除右邊腎臟及部分肝臟並且住院9天後，於今日出院。（路透）

21歲的周柏均（中）11日在香港西灣河被交通警察，以實彈射擊致傷，經手術切除右邊腎臟及部分肝臟並且住院9天後，於今日出院。（路透）

2019-11-23 21:44:57

〔即時新聞／綜合報導〕21歲的男子周柏均11日在香港西灣河被交通警察，以實彈射擊致傷，經手術切除右邊腎臟及部分肝臟並且住院9天後，於今日出院。周柏均今天接受訪問時表示，「人可以被子彈打死，但信念，是不會被子彈打死的。」

綜合香港媒體報導，目前周柏均已可撐著拐杖步行一小段距離，連醫生都想不到他康復神速。不過，醫生提醒，由於右邊腎臟及部分肝臟遭到切除，年長後周柏均有可能更容易患上腎病、糖尿病等疾病。

周柏均表示，自己剛住院的頭幾天，不時會夢見警察向他開槍的畫面。周柏均回憶，當時牠中槍倒地後地一個念頭是先想起家人、朋友，或許會因此而非常擔心，之後又想到自己，會不會就此喪命，「但如果我這樣想，意志力就會更加薄弱 — 我要活下去，才可以見到香港有民主的一日。」

周柏均強調，自己支持運動的信念，絕不會因此動搖，他會繼續在其他位置，例如製作文宣，繼續與其他抗爭者砥勵前行，「人就可以被子彈打死，但信念，是不會被子彈打死。信念是可以人傳人，一傳十、十傳百。」

周柏均的父親坦言，在運動初期，父母始終擔心兒子的安危，兩代人之間也偶有小爭執。周柏均的父親表示，當天從朋友處聽聞兒子中槍，一直不敢相信這是事實，直到抵達醫院，看見傷者的姓名，才知道到最荒謬的事情，已經發生。周柏均的父親表示，作為人父，當然擔心兒子安危，但他一直沒有阻止兒子去抗爭，「我聽過人說，你不去，我也不去，那香港就沒了啦！」。

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