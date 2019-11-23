香港人反抗》《當荒謬成為日常》 超現實畫作震撼網友

由香港插畫師Pon'Seed所創作的畫作《當荒謬成為日常》，以超現實的筆觸畫風記錄香港現況。（圖擷取自臉書＿Pon'Seed/香港插畫師Pon'Seed授權）

2019-11-23 20:41:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港插畫師Pon'Seed的畫作《當荒謬成為日常》，以超現實的畫風記錄香港現況，觀看者紛紛表示深感衝擊與震撼，並對香港今日的人權災難，深表無限哀傷與悲戚。

香港插畫師Pon'Seed日前在臉書發文分享畫作《當荒謬成為日常》，畫面中，建築物沾染著血跡，而眾多少男少女的裸體懸在空中，像在漂浮，也像在墜落，其數量龐大到一時之間難以數盡；而建築物內的人們將手機伸出窗外拍攝、紀錄下這一幕。

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Pon'Seed在文中註解，「手腳被綁，膠袋套頭被指為自殺。街上出現的腰部斷為兩截的屍體。墜樓身亡，卻沒有任何巨響和鮮血。海上出現雙手被綁口封膠紙的浮屍。......他們不是一堆無可疑的數字」。

文末，Pon'Seed說道，「當荒謬成為日常，請拒絕麻木，麻木只會令歪理變常理」，並向觀看者提問：「若從天而降一具具的屍體，你會怎樣？」

貼文一出，網友湧入表達共鳴，貼上落淚、悲泣的貼圖留言，「這幾天都睡不好，想到這麼多年輕人在該享受青春年華時，要面臨這麼多殘暴的對待」、「願早逝的靈得到安息」、「好難過，我們要為了他們而努力」、「大家要盡量記錄每個個案，唔好俾佢不了了之！（別讓他們不了了之！）」、「沉冤待雪」、「中共幾荒謬都有，荒謬係日常，香港漸漸變得像中國了」、「同（和）我以前某個夢嘅（的）情境一模一樣」、「很難想像是我3年前去的香港」、「很震撼的創作，畫裡藏很深沉的傷痛」。

也有網友為無法改變香港現況表達歉疚，「對不起，香港。在台灣的我無能為力...」。對此，畫家在下方回應，「不用說對不起呀:^（ 請讓更多的台灣人知道香港正在發生的事，好好守護台灣」。

插畫師Pon'Seed表示，創作靈感啟發自超現實主義大師馬格利特（René Magritte，1898-1967）的作品《戈爾孔達》（Golconda）。圖為《戈爾孔達》。（圖擷取自＿The Menil Collection）

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