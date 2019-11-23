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香港區議會選舉明登場！泛民派籲「一起公投」

香港區議會選舉將在明（24）日登場，本屆區選的候選人及選民人數都是歷屆之冠。圖為香港街頭的投票站指標。（歐新社）

香港區議會選舉將在明（24）日登場，本屆區選的候選人及選民人數都是歷屆之冠。圖為香港街頭的投票站指標。（歐新社）

2019-11-23 16:32:40

〔即時新聞／綜合報導〕香港區議會選舉（區選）將於明（24）日登場，過去由於泛民主派資源及人手不足之故，幾十個選區經常出現「同額競選」狀況，由建制派人士自動當選。而今年，在香港反送中運動方興未艾之際，香港區選首度沒有選區是同額競選，建制派人士稱本次區選選情是「前所未有的艱難」，民主派人士則呼籲市民「五大訴求一起公投」。

區議會不僅民生工作 也具政治性質

綜合外媒報導，香港區議會的工作相較立法會更貼近民生，主要負責就各地區日常事務向港府提供建議，並審理港府給予各地區的款項。然而，香港立法會6個席次，以及香港特首選舉委員會中117名委員，都將由區議員出任。當前建制派在區議會中佔多數，因此選委會的117個委員資格也全都由建制派壟斷。

香港建制派最大政黨「民主建港協進聯盟」（民建聯）日前舉辦誓師大會，黨主席李慧琼就表示本次選舉是「前所未有的艱難」，該黨候選人「全線極之告急」。泛民主派的民主黨主席胡志偉則表示，港府對五大訴求、警方暴力問題不聞不問，造成社會衝突持續，呼籲選民用選票向政府表態。

候選人及選民皆歷來最多 投票率估6成

本屆區選共有1090名候選人，將爭取全香港452個席次；登記成為選民者逾413萬人，佔合格選民的86.1%，無論候選人數或選民登記人數都是歷屆之冠，也是歷來首度無候選人可自動當選。

香港理工大學的社會政策研究中心主任鍾劍華認為，本次有許多親泛民派的政治新人參選，顯示他們「就是要把建制派趕走」。他分析，本次選情雖然對泛民派有利，但建制派始終可以挽留基層選民的支持，因此他不會說泛民派將全面勝出，而可能只是不會像上屆選舉般全面落敗。

香港嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣則分析，本次選舉不純粹是選區服務及民生的議題，更多的是政治表態或權力在社區層面再分配的問題。他預計本次投票率將在6成左右，創歷屆新高，而選戰關鍵將落在佔3至4成的中間選民身上。

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