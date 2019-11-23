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不認同香港警方！ 任職11年女警辭職參選區議員

邱汶珊無法認同香港警方處理反送中運動的手法，因而辭職並投入灣仔區議員選舉。（美聯社）

邱汶珊無法認同香港警方處理反送中運動的手法，因而辭職並投入灣仔區議員選舉。（美聯社）

2019-11-23 13:34:34

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動延燒至今，歷經721、831等事件後，香港民眾對警方充滿了不信任感。任職香港警員長達11年的女警邱汶珊於今年7月辭職，她說自己無法認同警方處理反送中運動的手法，因而決定辭職參選香港灣仔區的區議員，換個地方繼續服務香港市民。

綜合媒體報導，香港在6月16日爆發了反送中運動中規模最大的一次200萬人遊行，當天邱汶珊駐守在維多利亞公園出口，她看見好多市民對著每一個警察大叫「黑警」，察覺到警民之間的不信任。邱汶珊隨後無故被調往行政工作，無法在前線接觸市民加強了她辭職的決心，並於7月10日辭職。

其實邱汶珊在2003年時曾是香港「民主倒董力量」的執委之一，當時她名叫邱建華，還是個大專生。後來她淡出社運圈，想親自進入政府「做做看」，因而報考警隊，這樣的經歷曾讓警隊裡的上司、同事對她冷嘲熱諷。

而現在，邱汶珊加入香港地區組織「灣仔起步」，將競選灣仔區銅鑼灣選區的區議員。對於有些市民會因為「撐警」而不願投給辭職的她，邱汶珊說自己不擔心，因為「如果說我不覺得警察有濫暴，這是過不了我良心」。

而對於有些市民質疑她的前警員身分，懷疑她是「鬼」（臥底），邱汶珊對此表達理解之意，她表示會盡力做好自己，同時批評同選區競選對手、親建制派現任議員伍婉婷只會譴責示威者暴力，相信市民懂得如何選擇。

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