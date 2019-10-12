香港區議會選舉在即 港府：若有騷亂暴力可依法延期

2019-10-12 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」抗爭運動至今年6月起開始延燒至今，不斷傳出有示威民眾受到黑警暴力攻擊，甚至是「被自殺」，而在林鄭月娥引用〈緊急法〉實行〈禁蒙面法〉後，遭外界質疑宛如「戒嚴」。香港區議會選舉將在下月24日舉行，香港政制及內地事務局局長聶德權今日在電台上則表示，若出現騷亂、公開暴力或危害公眾安全的情況，有可能影響選舉，最嚴重情況是特首可決定延期選舉。

綜合港媒報導，聶德權今日在電台節目上指稱，過去數月香港社會事件激烈，暴力升溫，為了使下個月議會選舉順利，香港當局須確保選舉在平和的環境下進行，而根據相關法令，若出現騷亂、暴力等危害公共安全的狀況，影響選舉進行，特首可決定延後選舉，不過需在14日內再行選舉。

支持「五大訴求」的議員參選人是否會被取消被選資格，聶德權表示，法律明指，參選人必須要擁護〈基本法〉以及效忠特別行政區，選舉主任會（選舉主管機構）將會按相關事實判定。

林鄭月娥在本月初引用〈緊急法〉後，實行〈禁止蒙面規例〉後遭外界質疑是「戒嚴」，針對該次選舉是否會引用〈緊急法〉延後或取消選舉，聶德權表示，若需要延後選舉，現有機制已可處理，但依規定要在14日再行選舉，也就是12月1日之前必須要實施議員選舉。

若是12月1日亦未能選舉，甚至到明年1月1日前都不能舉行，香港政府要向立法會提交相關條例進行修定程序，且要經三讀通過，才可安排另一個選舉日，屆時自1月1日起便會是議會「空窗期」，聶德權表示，無法確認「空窗期」有多久。

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