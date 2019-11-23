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明區議會選舉港民號召全民投票 中官媒卻質疑選舉公平

香港明（24）日將舉行區議會選舉，港民號召全民投票，不過，中國官媒《新華社》今凌晨評論卻稱「暴亂恐怖未止，何來選舉公平」。（路透）

香港明（24）日將舉行區議會選舉，港民號召全民投票，不過，中國官媒《新華社》今凌晨評論卻稱「暴亂恐怖未止，何來選舉公平」。（路透）

2019-11-23 12:43:45

〔即時新聞／綜合報導〕香港明（24）日將舉行區議會選舉，港民號召全民投票，不過，中國官媒《新華社》今凌晨發布評論，質疑「暴亂恐怖未止，何來選舉公平」，呼籲港府確保投票站安全順利運作，選民能在沒有暴力恐怖的干擾威脅下進行投票。

綜合媒體報導，港民明日號召「光復區議會：全民投票、踢走送中派」，此外，也有港民在連登討論區發表「連登共同宣言」，強調為了光復香港，1124 絕不破壞區議會選舉，喊話香港人要親身投票。

對此，香港選委會、廉政公署、警務處也紛紛表態要維護和保護這次選舉。不過，中國官媒《新華社》今凌晨發布一篇題為「香港需要築基於社會安定之上的公平選舉」的評論，稱「區議會選舉來臨之際，暴力不僅沒有停止跡象，暴徒及其幕後的反中亂港政客還妄圖通過繼續製造『黑色恐怖』，憑藉不公平選舉收割政治利益。」

評論指出，「暴亂恐怖未止，何來選舉公平，沒有公平選舉，何來真正受選民認可的議員」，強調港府應確保候選人在公平安全環境下進行正常選舉活動，確保400多萬選民能夠在沒有暴力恐怖的干擾威脅下進行投票，以維護選民權益得到充分保障。

據悉，明日投票時間為上午7點半至晚上10點半，如果當天有投票站因突發事件無法運作，投票可於一個半小時內恢復，投票站的開放時間會在同一天作相應延長；如果投票站未能於一個半小時內恢復運作，投票會押後至12月1日舉行。

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