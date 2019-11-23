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教訓共產黨 區選首度無同額競選

本屆香港區議會選舉參選人數疑似因反送中運動而激增，不少年輕人請纓上陣，包括角逐油尖旺區議員、民主派民間組織「社區前進」的賀卓軒。（法新社）

本屆香港區議會選舉參選人數疑似因反送中運動而激增，不少年輕人請纓上陣，包括角逐油尖旺區議員、民主派民間組織「社區前進」的賀卓軒。（法新社）

2019-11-23 05:30:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕全球關注香港週日預定舉行的區議會選舉，香港出生的政大公行系主任蘇偉業預估，選舉將如期舉行，但會被北京與港府「動手腳」。成大政治系教授梁文韜分析，這次沒有「同額競選」的選區，很多「素人」參選，就是不讓親中的建制派「只要登記就當選」，要給北京教訓。

蘇偉業表示，香港法令容許延後選舉，但最多兩週。除非港府已完全不顧觀感，否則表面上還是要按照程序制度進行。既然遲早都要選，北京也不想拖，若停止選舉，恐會引起另一波騷動。

雖然選舉可望如期舉行，蘇偉業認為，選舉會「被動手腳」，。過去區議會選舉就曾發生「種票」風波，香港以居住地登記投票，只要在選區「塞」個一百人就可改變結果，「如果能有公平選舉，建制派席次不會過半」。

梁文韜也說，「北京與港府大致已完全控制選舉」，過去建制派區議員，在特定財源支持下，他們會到老人院、安養院「變相買票」，發放粽子、月餅與禮品，也會籠絡住在公共房屋的居民，甚至在一般大樓管委會也有親北京勢力壟斷，佈局綿密。

梁文韜強調，過去建制派「躺著就當選」，這次港人認為不能再讓這種事發生，因此這次選舉首次出現每個選區至少兩名候選人，很多素人站出來，主張「反送中」的五大訴求，「即使選不上，還是要參選」。

梁文韜分析，立法會保留六個名額給區議員。雖然他們也有機會進入香港特首選舉委員會，但委員會一千兩百名委員，其中一一七名是區議員互選產生，佔比低，影響不了大局，在北京高壓統治下，香港已沒有太大改變的機會了。

選後示威不會停止

蘇偉業指出，香港眾志秘書長黃之鋒在選前已被取消參選資格，未來主張港獨的候選人若當選，是否也會遭取消區議員資格，尚難論斷。但他相信，選後示威活動不會停止，因為港人的多項主張，港府仍未回應。

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