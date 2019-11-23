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游離票高達四成 香港大洗牌關鍵

本屆香港區議會選舉參選人數疑似因反送中運動而激增，不少年輕人請纓上陣，包括灣仔區區議員候選人、泛民人士頗有淵源的前女警邱汶珊。（美聯社）

本屆香港區議會選舉參選人數疑似因反送中運動而激增，不少年輕人請纓上陣，包括灣仔區區議員候選人、泛民人士頗有淵源的前女警邱汶珊。（美聯社）

2019-11-23 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港預定廿四日舉行區議會選舉，今年合格選民首度突破四百萬，新增選民卅九．二萬也創新高。自由亞洲電台（ＲＦＡ）報導，香港市民能否用選票「光復香港」，使香港政治格局「大洗牌」，「首投族」將左右這次選舉大局。香港嶺南大學教授李彭廣亦預料，此次民主、建制兩派陣營的選票相當穩定，約五至六成的選民已有立場，因此關鍵在於剩下的三成至四成中間游離選民。

香港理工大學助理教授鍾劍華說，自二○一六年立法會選舉發生參選人與當選人因政治問題遭ＤＱ（撤銷資格）後，許多市民不相信香港的選舉制度，尤其是年輕人，因此去年三月與十一月的立法會補選，年輕人都不願出來投票。但「反送中」抗爭讓市民驚覺目前政治體制的荒謬，改變了這種風氣，在如此氣氛下，若年輕人這次積極投票，相信能左右某些選區的大局，對由建制派佔優勢的部分選區有翻盤作用。

然而，鍾劍華也提醒民主派不能過度樂觀，雖有新增年輕選民，但長者鐵票是建制派的穩定票源，估計民主派應可在全港十八個行政區取得過半數議席，打破建制派的長期壟斷，但未必能全面大翻盤。

預估投票率可能近60％

前香港城市大學教授鄭宇碩說，此次新增選民的特徵是年輕人的比例較高，至於新增選民是否因反送中而在政治上覺醒，端視兩個關鍵因素，其一是投票率能否突破五十％（區議會選舉常低於四十％）；其二是在目前氣氛下，選民是繼續投給選民服務做得好的現任建制派區議員，還是打破這種傳統的投票取向？此外，這次有近二○○名候選人是反送中事件發生後，才空降選區參選，其中不少人的政見不提民生、只談政治，因此選民對政治素人的接受度，也是考量的因素。

李彭廣說，他預估投票率可能近六十％，創歷屆新高，惟政治光譜兩端的選民，不會因一連串爭議而改變投票選擇。這次選舉並非單純是選區的服務或民生議題，更多的是政治表態或權力在社區層面再分配的問題。

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