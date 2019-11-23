香港1124區選 反送中另類公投

第6屆香港區議會選舉 史上最激烈

2019-11-23 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港廿四日將舉行被視為對「反送中」抗議活動進行公投的區議會選舉，政壇泛民派大打公投牌好為反送中運動正名，並盼能趁勢扳倒把持區議會七成席次的親中建制派。分析家指出，倘若真的出現公投效應，建制派敗選將令香港政府顏面無光，更打臉北京當局宣稱僅限於少數受到外國勢力煽動的港人支持反送中的說辭。

香港區議會是地方議會與區域組織，廿四日改選全港十八個行政區共四五二席，為區議會首度改選所有民選席次（另有廿七個當然議員席次未改選），參選人數爆量達一○九○人。至於約四一三萬名合格選民中，有近四十萬人為新登記選民，居歷年之冠，其中近半數是卅五歲以下（即反送中運動主力）的年輕人。

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區議會選舉過去並不受到重視，畢竟區議員職責僅限對港府提供諮詢；不過，香港立法會有六席、香港特首選舉委員會有一一七席，會預留給區議員，再加上這次改選是香港爆發反送中運動後的首場選舉，受關注程度不可同日而語，甚至被視為對反送中進行公投。香港科技大學社會科學部副教授成名說，若能發揮公投效果，不但能為泛民派在下屆的特首選委會中多爭取到幾席，也能加大迫使港府面對港人訴求的壓力；政治評論員鄭宇碩也說，這場選舉有如政治溫度計，泛民派希望以勝選來向北京當局甚至全世界證明，他們的訴求獲得港人的支持。

連登共同宣言 不破壞選舉

因此，泛民派的公民黨與多次舉辦反送中大遊行的「香港民間人權陣線」（民陣）都呼籲選民踴躍投票，藉此表達反警察暴力與爭取反送中落實五大訴求。還有網友發表「連登共同宣言」，呼籲為了「光復香港」，不但絕對不會破壞廿四日的選舉，還一定會現身投票，藉此反制稍早充斥網路討論區的呼籲投廢票等的各種抵制選舉的發言。

最新出刊的英國《經濟學人》廿二日以「香港起義（Hong Kong in revolt）」為題，指中國國家主席習近平以粗暴、野蠻、毫不妥協的方式對待香港，以致示威者行為越趨暴力，但仍然獲得大批民眾支持，因此區議會選舉結果預料將會重創建制派。但經濟學人警告，中國未來恐會透過頒布更嚴格的反煽動法、加強要求香港學生接受國民教育等方式，令香港人民生活更加痛苦。

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