兒童拘留率全球最高！ 聯國調查︰美國逾10萬非法移民遭拘

聯合國調查，美國佔全球兒童拘留最高比率，有超過10萬兒童因非法移民身份被拘留。（美聯社）

2019-11-19 16:37:49

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國全球被剝奪自由兒童調查顯示，在美國有超過10萬名兒童，因為非法移民遭到拘留。聯合國調查員諾瓦克（Manfred Nowak）怒批總統川普的移民政策導致孩童與家人分離。

綜合外媒報導，美國的兒童拘留率高居全球第一，其中有超過10萬名移民兒童因為反國際法而遭到拘留。在全球有超過7百萬18歲以下的青少年或兒童，正在監獄或遭受拘留，其中包含33萬人在移民拘留所。

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諾瓦克表示，《兒童權利公約》絕對不支持川普政策所執行，強制將兒童與父母在美墨邊境分開，只為了阻止中美洲的非法移民，是相當不人道的行為。

全球研究顯示，有80個國家的至少33萬名兒童因移民相關原因而被拘留，這意味著美國拘留人數大約佔總數的三分之一。諾瓦克表示，目前在美國遭到拘留的兒童約10萬3千名，而他認為這只是保守估計。

諾瓦克也提到，美國已經批准了一些重要的國際條約，例如保障公民和政治權利，禁止酷刑的條約，但美國是唯一未批准聯合國《兒童權利公約》的國家。

據報導，在司法或與移民拘留系統中，美國平均每10萬名兒童中就有60名被拘留，這是世界上最高的比率，其次是玻利維亞，波札那和斯里蘭卡。而加拿大為14至15名，西歐則為5名。美國政府目前尚未對這份報告做出回應。

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