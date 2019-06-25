移民悲歌再現！ 美國境內發現20歲女帶3幼兒屍

2019-06-25 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕美墨邊境再度發現非法移民遺體，在23日於美墨邊境野生動物管理區的安扎杜斯公園（Anzalduas Park）中被發現，是一名20歲女性帶著一個剛學會走路的小女孩與兩名嬰兒，被發現時已經死亡多日。

據《abc NEWS》報導，這次發現4具屍體被發現在當地被稱為魔鬼角（El Rincon del Diablo）的地點，是常發生非法過境的地點，同時也距離邊境圍牆相當近。發現當天天氣非常熱，遺體的溫度甚至飆到華氏113度（約攝氏45度），相關單位指出四人可能皆死於高溫脫水，由於發現地點在於美國境內，因此FBI已著手調查整起事件。

美國海關與邊境保護局（CBP）的數據指出，光是2019年5月就有超過13.2萬人想從美墨邊境非法入境而遭到攔截，是近13年來的人數新高。此外在5月時也曾發生瓜地馬拉2歲半男童與母親被邊境巡邏隊（US Border Patrol）拘捕後身體不適，因肺炎送醫不治，移民悲歌仍持續上演。

BREAKING NEWS: Deputies are on scene by the river SE of the Anzalduas Park in Las Paloma Wildlife Management Area where Border Patrol agents located 4 deceased bodies. Bodies appear to be 2 infants, a toddler and 20yoa female. Deputies are awaiting FBI agents who will be leading. pic.twitter.com/2qPCYDjZBu — Sheriff Eddie Guerra （@SheriffGuerra） 2019年6月24日

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