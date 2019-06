移民悲歌再現！ 美國境內發現20歲女帶3幼兒屍

2019-06-25 11:42

〔即時新聞/綜合報導〕美墨邊境再度發現非法移民遺體,在23日於美墨邊境野生動物管理區的安扎杜斯公園(Anzalduas Park)中被發現,是一名20歲女性帶著一個剛學會走路的小女孩與兩名嬰兒,被發現時已經死亡多日。

據《abc NEWS》報導,這次發現4具屍體被發現在當地被稱為魔鬼角(El Rincon del Diablo)的地點,是常發生非法過境的地點,同時也距離邊境圍牆相當近。發現當天天氣非常熱,遺體的溫度甚至飆到華氏113度(約攝氏45度),相關單位指出四人可能皆死於高溫脫水,由於發現地點在於美國境內,因此FBI已著手調查整起事件。

美國海關與邊境保護局(CBP)的數據指出,光是2019年5月就有超過13.2萬人想從美墨邊境非法入境而遭到攔截,是近13年來的人數新高。此外在5月時也曾發生瓜地馬拉2歲半男童與母親被邊境巡邏隊(US Border Patrol)拘捕後身體不適,因肺炎送醫不治,移民悲歌仍持續上演。

BREAKING NEWS: Deputies are on scene by the river SE of the Anzalduas Park in Las Paloma Wildlife Management Area where Border Patrol agents located 4 deceased bodies. Bodies appear to be 2 infants, a toddler and 20yoa female. Deputies are awaiting FBI agents who will be leading. pic.twitter.com/2qPCYDjZBu