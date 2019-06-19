川普預告 下週驅逐百萬非法移民

2019-06-19

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普十七日揚言，下週起將驅逐「數以百萬計」的非法移民，還說瓜地馬拉也準備簽署安全第三國協議，亦即進入瓜國領土的移民必須在當地申請難民身分，而非在美國。

川普晚間推文說，「移民暨海關執法局（ICE）將在下週啟動程序，驅逐數以百萬計非法進入美國的外來者，他們被逐出的速度將與進來時一樣快」。一名官員透露，相關作業將聚焦於逾一百萬名遭聯邦法官發佈「最後驅逐令」，卻依然留在美國的非法移民。

華盛頓郵報報導，大規模的ICE執法任務基本上為秘密進行，以免有人向目標對象通風報信。

川普也推文指稱，瓜地馬拉準備簽署安全第三國協議。美國副總統彭斯（Mike Pence）日前表示，瓜國可作為安全第三國，接收鄰國的尋求庇護者，但相關細節不明。美國約有一二○○萬名非法移民，主要來自墨西哥與中美洲；川普指控移民湧入為「入侵」，將打擊非法移民列為施政要項。

十七日稍早，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）宣布，將不再對薩爾瓦多、瓜地馬拉及宏都拉斯等中美洲三國提供任何援助，除非三國採取「具體行動」，遏阻無證移民前往美國。國務院聲明，二○一九年會計年度規劃的三．七億美元相關費用，將分配到其他優先外交政策上，未來所有援助都將附帶條件。

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