川普下令驅逐2000非法移民 挨轟「選總統的噁心手段」
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美國總統川普18日在推特預告，將開始驅逐數以百萬的非法移民。（美聯社）

美國總統川普18日在推特預告，將開始驅逐數以百萬的非法移民。（美聯社）

2019-06-23 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普18日在推特預告，將開始驅逐數以百萬的非法移民。美媒22日報導，當局最快在當地時間23日展開大規模行動，把收到驅逐令的超過2000個移民驅逐出境。

綜合外媒報導，川普已下令美國移民和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE）官員，對收到驅逐令的移民驅逐出境，預計在紐約、休士頓、芝加哥、洛杉磯等10多個移民眾多的城市展開行動。川普在週六辯護說，「當有人非法進入我們的國家，他們將會被驅逐出境。」

ICE官員堅稱，這項行動對於「維護美國移民體系的完整」非常重要。ICE平均每個月從美國驅逐約7000名移民，即使家庭也沒有例外。官員說：「法律必須公平，我們會對這些家庭抱有同情、維護他們的尊嚴，但同時我們也必須執行法律。」

川普的命令受到不少抨擊，有人認為這是川普為了明年總統大選使出的政治手段。社運團體「家人應該在一起」（Families Belong Together）主任科德羅（Sandra Cordero）表示：「這是令人作嘔的政治手段，顯示了川普對明年大選的恐慌。」

紐約總檢察長萊蒂婭．詹姆斯（Justitia James）也狠批：「將移民家庭和尋求庇護的人們作為政治出氣筒，是一種卑鄙的族主義和仇外行為，這和人民基本價值觀是對立的。」

許多中美洲國家飽受黑幫暴力與貧窮問題所苦，許多人不顧危險，用各種方式入境美國。目前生活在美國的非法移民估計有1050萬人，光是今年5月在美墨邊界被逮捕的就高達13萬3000人，其中有1萬1000名都是沒有大人陪同的未成年者，這個數字是13年以來的最高紀錄。

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