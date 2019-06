川普下令驅逐2000非法移民 挨轟「選總統的噁心手段」

2019-06-23 00:22

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普18日在推特預告,將開始驅逐數以百萬的非法移民。美媒22日報導,當局最快在當地時間23日展開大規模行動,把收到驅逐令的超過2000個移民驅逐出境。

綜合外媒報導,川普已下令美國移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement, ICE)官員,對收到驅逐令的移民驅逐出境,預計在紐約、休士頓、芝加哥、洛杉磯等10多個移民眾多的城市展開行動。川普在週六辯護說,「當有人非法進入我們的國家,他們將會被驅逐出境。」

ICE官員堅稱,這項行動對於「維護美國移民體系的完整」非常重要。ICE平均每個月從美國驅逐約7000名移民,即使家庭也沒有例外。官員說:「法律必須公平,我們會對這些家庭抱有同情、維護他們的尊嚴,但同時我們也必須執行法律。」

川普的命令受到不少抨擊,有人認為這是川普為了明年總統大選使出的政治手段。社運團體「家人應該在一起」(Families Belong Together)主任科德羅(Sandra Cordero)表示:「這是令人作嘔的政治手段,顯示了川普對明年大選的恐慌。」

紐約總檢察長萊蒂婭.詹姆斯(Justitia James)也狠批:「將移民家庭和尋求庇護的人們作為政治出氣筒,是一種卑鄙的族主義和仇外行為,這和人民基本價值觀是對立的。」

許多中美洲國家飽受黑幫暴力與貧窮問題所苦,許多人不顧危險,用各種方式入境美國。目前生活在美國的非法移民估計有1050萬人,光是今年5月在美墨邊界被逮捕的就高達13萬3000人,其中有1萬1000名都是沒有大人陪同的未成年者,這個數字是13年以來的最高紀錄。

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people.......