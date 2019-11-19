冷血！武力鎮壓5個月 港新任警務處長：表現「亞洲最優秀」

鄧炳強日前在接受訪問時指稱，以過去5個月的表現，香港警隊是「亞洲最優秀」。（路透）

2019-11-19 11:11:39

〔即時新聞／綜合報導〕警務處副處長鄧炳強今日被中國國務院任命為新任警務處處長，鄧炳強日前在接受訪問時，指稱依照過去5個月的表現，香港警隊是「亞洲最優秀」，鄧也強調，向外界道歉只會破壞警員作出的努力。

根據《南華早報》報導，目前香港警民衝突越演越烈，鄧炳強表示，目前的「亂局」並不能僅靠警隊來處理，而是需要香港人的支持才會成事：「如果每個人都能早點出來譴責暴力，社會在這5個月內就不會走到這一步。」

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而國際關注港警暴力議題，鄧炳強則是，「完全不同意」警員失控、過度使用武力，警隊只有在遇見暴力的時候才會使用武力，鄧聲稱：「我們許多同事都遭受到野蠻襲擊。他們（舉槍）是為了保護自己，而不是要鎮壓群眾。」且示威者的暴力行為不只令人痛心，「非常接近恐怖主義」。

針對未來是否會為了港警的不當行為道歉，鄧炳強說，這必須從整體上分析狀況，而不是拿放大鏡檢視每一件事，而且道歉將會破壞警隊同仁在過去5個月以來的「努力」，警隊做過無數決定，但不可能每一個決定都做到完美。

至於外界要求設置獨立調查委員會一事，鄧炳強並不同意設置，強調即使設置獨立調查委員會也不會緩解騷亂，「如果目前的有效機制被繞過，同仁們可能會覺得自己被針對，我們會因此感到失望」。

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