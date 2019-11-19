香港《禁蒙面法》裁定違憲 中國人大稱任何機關無權干涉

中國全國人大表示除了全國人大以外，其他機關無權干涉法律是否違反香港基本法。（法新社）

2019-11-19 10:03:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港高等法院昨日（18）裁定《禁蒙面法》違反《香港基本法》之下的憲政架構，因此裁定違憲。對此，中國全國人大法制工作委員會（法工委）則表示，香港法律是否符合《基本法》，只能由全國人大常委會作出決定，任何其他機關都無權干涉。

香港高等法院經過兩天聆訊後，昨日（18）裁定港府此前以「危害公安」為由引用《緊急情況規例條例（緊急法）》，有違《香港基本法》下的憲制架構，且引用緊急法，繞過立法會審議程序，直接頒布《禁止蒙面規例（禁蒙面法）》的立法方式，明顯不符比例原則、超乎合理需要，也屬違憲。

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但中官媒《新華社》報導，中國全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉今日就香港高等法院宣判《禁蒙面法》違憲，表示在昨日消息一出後，許多全國人大代表表示強烈不滿，香港特別行政區的法律是否符合《基本法》，只能由全國人大常委會做出判斷，其他機關無權干涉。

臧鐵偉還表示，根據《香港基本法》規定，包括《緊急法》在內的香港法律，除了和《基本法》牴觸者，或經香港特別行政區立法機關而修改者，予以保留。而在第8屆全國人大常委會第24次會議做出的決定，全國人大已將《緊急法》採為香港法律，因此《緊急法》符合《基本法》。

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