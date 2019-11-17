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香港風聲鶴唳 劇場廣告太敏感遭廣告商自我審查

香港劇團「劇場空間 Theatre Space」的新劇《坂本龍馬の背叛！》廣告，被廣告商以「太過敏感」為理由而被取消。（圖擷自Theatre Space 劇場空間臉書）

香港劇團「劇場空間 Theatre Space」的新劇《坂本龍馬の背叛！》廣告，被廣告商以「太過敏感」為理由而被取消。（圖擷自Theatre Space 劇場空間臉書）

2019-11-17 15:23:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港劇團「劇場空間 Theatre Space」，近來推出新劇《坂本龍馬の背叛！》，原本已跟廣告商談好張貼牆面廣告，孰料卻因為「太過敏感」而被取消，原來整幅浮世繪風格的廣告畫作裡，到處都是蒙面黑衣人撐著黃傘與軍隊對抗，畫面中央還有疑似催淚瓦斯般的煙霧。

《坂本龍馬の背叛！》導演余振球於臉書貼文表示，這一幅廣告昨天就應該掛出去了，但最後卻被廣告商告知「因為敏感而被取消」，他對此不禁感嘆「不平則鳴，何懼禁聲？」

余振球說，不知道所謂敏感「是因為180年前發生在日本的故事與今日香港相似？」、「坂本龍馬作為改革者最後被暗殺而亡？」又或者是「這一幅仿浮世繪描畫了我們的風景？」

余振球說，無論是上述哪個原因，戲劇都是為了反映時代，藝術也是為了讓人敏感，也因為有了這樣的敏感才不至於麻木。

對此，有網友認為可能是政府無法容忍這張海報，但劇場空間的戲劇文本指導張飛帆則在下方留言透露，其實香港康樂及文化事務署（LCSD）已經審核透過了，但「廣告商怕敏感」。

《立場新聞》報導，劇場空間所委託的廣告商為雅仕維（Asiaray），對於撤廣告一事雅仕維並未回應。《坂本龍馬の背叛！》以日本幕末保守派與改革派互相較勁的時代為背景，描繪坂本龍馬如何對抗政權並帶領民眾朝著新時代邁進。

《坂本龍馬の背叛！》導演余振球po文提及此事。（圖擷自Jacob Yu臉書）

《坂本龍馬の背叛！》導演余振球po文提及此事。（圖擷自Jacob Yu臉書）

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