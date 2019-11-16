香港民調：逾8成民眾認定港府須為暴力升溫負責

香港民意研究所民調顯示，83%民眾認為港府須為暴力升溫負上較大責任。圖為昨（15）日在香港中環的「和你lunch」示威行動。（美聯社）

2019-11-16 13:10:53

〔即時新聞／綜合報導〕香港民意研究所（香港民研）昨（15）日公布「我們香港人」滾動式民調最新調查結果，其中分別有83%及73%受訪者認為，港府及港警須為近來的暴力升溫負上較大責任，相對地，認為示威者須負較大責任的僅有40%。

綜合港媒報導，香港民研計劃名譽總監黃偉國認為，上述數據反映香港市民理解示威者並非「盲動」，而是政府長期漠視其訴求，才導致今日局面。他希望港府及警方可以面對民調數據，適當處理當前的緊張局勢。

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民調也顯示，有8成受訪者支持成立獨立調查委員會，以調查警方在反送中運動期間使用武力的情況。香港民研主席及行政總裁鍾庭耀表示，政府應回應市民訴求，盡快成立獨立調查委員會。黃偉國也認為，成立獨立調查委員會相較於宵禁令等方式更可能使社會氣氛降溫。

此外，對於近月來示威者當中有「鬼」（臥底警員）的傳聞四起，民調中亦有高達54%受訪者認同，曾經有臥底警員煽動其他示威者甚或自己進行違法破壞行為。

香港民意研究所於12日至14日間，以電話或網路方式訪問858名18歲以上說粵語的香港居民，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

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