香港同志集會登場！ 參與者批禁蒙面法傷害不願出櫃者

原定今（16）日舉辦的香港同志遊行，日前突遭港警通知須改為集會。本次同志集會有數千人到場。（擷取自「Hong Kong Pride Parade 香港同志遊行」Facebook粉絲專頁）

2019-11-16 17:31:03

〔即時新聞／綜合報導〕原定今（16）日舉辦的第10屆香港同志遊行，日前突接獲港警通知，必須從遊行改為集會，是10年來首次。今日集會現場大致平和，有參與者對警方不批准遊行感到不解及失望，亦有人認為港府頒布的《禁蒙面法》會傷害到集會現場不願出櫃的人士。

綜合港媒報導，今日集會有民間人權陣線（民陣）召集人岑子杰，以及首位出櫃的香港立法會議員陳志全等人到場。陳志全表示，主要訴求是希望港府盡快訂定《性傾向歧視條例》；他指出，多個民調顯示有7成香港人支持性傾向歧視立法，但港府只是一直拖延。

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支持LGBT（泛指性少數族群）的集會參與者Prima表示，過去有部分參加同志遊行的人尚未準備出櫃，因此會戴口罩保護自己。但《禁蒙面法》實施後，集會現場不能戴口罩，Prima認為這會對同志群體造成傷害。

香港每年11月均會舉辦同志遊行，今年原定於16日舉辦，但香港警方直至14日才發出通知，表示僅准許以集會方式進行，主辦單位也因而改為在中環愛丁堡廣場舉辦集會。岑子杰稍早宣布，本次同志集會有6500人到場。

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