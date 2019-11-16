為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

香港同志集會登場！ 參與者批禁蒙面法傷害不願出櫃者

原定今（16）日舉辦的香港同志遊行，日前突遭港警通知須改為集會。本次同志集會有數千人到場。（擷取自「Hong Kong Pride Parade 香港同志遊行」Facebook粉絲專頁）

原定今（16）日舉辦的香港同志遊行，日前突遭港警通知須改為集會。本次同志集會有數千人到場。（擷取自「Hong Kong Pride Parade 香港同志遊行」Facebook粉絲專頁）

2019-11-16 17:31:03

〔即時新聞／綜合報導〕原定今（16）日舉辦的第10屆香港同志遊行，日前突接獲港警通知，必須從遊行改為集會，是10年來首次。今日集會現場大致平和，有參與者對警方不批准遊行感到不解及失望，亦有人認為港府頒布的《禁蒙面法》會傷害到集會現場不願出櫃的人士。

綜合港媒報導，今日集會有民間人權陣線（民陣）召集人岑子杰，以及首位出櫃的香港立法會議員陳志全等人到場。陳志全表示，主要訴求是希望港府盡快訂定《性傾向歧視條例》；他指出，多個民調顯示有7成香港人支持性傾向歧視立法，但港府只是一直拖延。

支持LGBT（泛指性少數族群）的集會參與者Prima表示，過去有部分參加同志遊行的人尚未準備出櫃，因此會戴口罩保護自己。但《禁蒙面法》實施後，集會現場不能戴口罩，Prima認為這會對同志群體造成傷害。

香港每年11月均會舉辦同志遊行，今年原定於16日舉辦，但香港警方直至14日才發出通知，表示僅准許以集會方式進行，主辦單位也因而改為在中環愛丁堡廣場舉辦集會。岑子杰稍早宣布，本次同志集會有6500人到場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
同志遊行響起《願榮光》撐反送中 香港民陣成員：謝謝台灣
2019-10-26 21:12

同志遊行響起《願榮光》撐反送中 香港民陣成員：謝謝台灣
香港同志遊行熱鬧舉行 各國領事館共襄盛舉
2017-11-25 20:01

香港同志遊行熱鬧舉行 各國領事館共襄盛舉
揭密大戶置產心法 正大安輕豪宅

揭密大戶置產心法 正大安輕豪宅
撐警市民發起集會 在場記者一度遭圍被罵「黑媒」
2019-11-16 14:35

撐警市民發起集會 在場記者一度遭圍被罵「黑媒」
香港民調：逾8成民眾認定港府須為暴力升溫負責
2019-11-16 13:10

香港民調：逾8成民眾認定港府須為暴力升溫負責
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
香港警方逮捕2德國學生 涉非法集會、違反禁蒙面法
2019-11-16 13:09

香港警方逮捕2德國學生 涉非法集會、違反禁蒙面法
聯盟明晚辦短講、演唱會 撐香港聲援普選
2019-11-16 12:39

聯盟明晚辦短講、演唱會 撐香港聲援普選

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播