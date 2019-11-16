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香港示威者接替校園運作？ 中大教授指出這四點

香港「反送中」運動持續延燒，香港中文大學（中大）日前宣布學期結束後，不少示威者仍留在校園駐守，接替了校園運作。（路透）

香港「反送中」運動持續延燒，香港中文大學（中大）日前宣布學期結束後，不少示威者仍留在校園駐守，接替了校園運作。（路透）

2019-11-16 14:24:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續延燒，香港中文大學（中大）日前宣布學期結束後，不少示威者仍留在校園駐守。對此，中大人類學系系主任麥高登（Gordon Mathews）昨（15日）在臉書發文表示，在中大員工陸續離開學校以後，示威者開始接替一些校園運作，也希望這場抗爭最終不是以可怕的暴力結束。

綜合媒體報導，中大人類學系系主任麥高登在臉書發文指出，在中大員工離開學校以後，有許多人捐贈了大量的食品和用品到校園門口，還有人特別開車過來送物資給示威者；具備專業廚師身分的志願者接管了學生餐廳，為示威者提供免費的食物；示威者發現校園巴士的鑰匙後，直接代替了司機，在校園裡開著校巴；年輕男女也在宿舍裡，自由的出雙入對。

對此，許多教授認為校園的功能已經消失，離開自己原本的校舍搬至飯店居住；但麥高登和一些教授卻選擇留了下來，因為他認為校園仍是非常安全的地方。前日（14日）他還和一些來自大陸、美國和香港的研究生，一起在屋頂喝酒聊天，討論這段期間的事態發展。他們現在只擔心，目前這樣輕鬆愉快的氛圍，未來可能會在警方的再度進攻中，被大規模的爆炸和可怕的暴力結束。

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