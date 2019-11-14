港警為何進攻中大？知名人士解密：為了避免抗爭者建立要塞

港府鎮暴警察進入香港中文大學搜捕學生。（路透）

2019-11-14 12:33:45

〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學、城市大學、浸會大學遭警察大規模掃蕩的原因眾說紛紜，有人認為可能與中大的香港國際網路交換中心（HKIX）有關，但香港知名人士鄭立（Cheng Lap）認為，港警應該是憂心抗爭者在位處交通要道的3校建立要塞形成攻擊據點，才會展開大規模進攻。

鄭立今（14日）於臉書指出，浸大與城大都沒有HKIX，因此跟HKIX應無關係，但如果以「要塞」的觀念來看就說得通了，因為自古以來「要塞」就是建立在交通要道之上，能夠隨時「派兵」攻擊或控制交通，本身也很難攻下。

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鄭立說，中大、城大、浸大的共通點就是位處香港交通要道，無論是九龍塘站、大學站或附近的行車公路，都非常接近校區，示威者只需要步行就能從大學出發去阻截車站，結束後還可以潛回校園化整為零，讓港警根本抓不到人。

此外，在「三罷」當中最難的就是全港罷工，畢竟香港人太愛工作了，而做為交通樞紐的九龍塘站若被迫封鎖讓通勤者無法上班，那麼也能達到罷工的效果。鄭立認為，在這樣的情況下，警方自然是很擔心民眾在中大、城大、浸大建立據點。

因此，港警這邊才會決定先下手為強，直接進入大學掃蕩，把戰場帶到大學校園裡面而不是交通要道上。鄭立表示，若按照這個思路來看，警方目前暫緩攻擊中大不是沒有原因的，因為大量前來增援的車流已堵塞道路，反而帶來交通癱瘓的效果，導致港警戰略可能失敗。

鄭立還指出，另一個讓警察相當棘手的是，若示威者不把大學當據點，而是分散到九龍塘豪宅或科學園、宗教設施、酒店等地，恐怕港警將無法處理這樣的局面。

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