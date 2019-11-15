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全球大學聲援香港！數千學者聯署譴責侵犯學術自由

香港警民衝突不減反增，就連大學校園都成戰場。圖中，香港市民今（15）日站上街頭，重申五大訴求。（路透）

香港警民衝突不減反增，就連大學校園都成戰場。圖中，香港市民今（15）日站上街頭，重申五大訴求。（路透）

2019-11-15 17:44:50

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方11、12日進到多所大學，發射催淚彈、舉槍，校園成為戰場，引起國際關注。近2400名全球各地學者及大學行政人員聯署聲明，呼籲港府制止警察襲擊大學校園，確保執勤時有遵守規範，「如果學生的安全受到威脅，並持續有公然侵犯學術和知識自由的行為，我們不得不重新考慮與香港大學的合作夥伴關係」。

世界各大學學者和行政人員在聯署信指出，他們相當關注港警在學校施放大量催淚彈、橡膠子彈，甚至逮人的情況，譴責警方在沒有逮捕目標和搜查令的情況下，進校園挑釁學生、指控學生非法集會，而後續發生的混亂破壞了大學公開探究、言論自由、有效教學場所的功能。

信中敦促港府處理當前危機時要克制，並確保警察執勤時遵循規程，強調「大學應具備靈活性和自主權處理問題，警察不得干預，警方必須有搜查令才能進校園」；同時也敦促抗議學生表達意見和自由時，盡可能以非暴力的交流手段進行。

信中寫道，他們視香港大學為學術交流的國際合作夥伴，但現在的情勢與期望不符。若香港持續出現公然侵犯學術和知識自由的行為，威脅學生安全，將「不得不」重新考慮與香港高教學府的合作夥伴關係。

根據《立場新聞》報導，全球38個國家有約2400人參加聯署，包含劍橋、牛津、哈佛、哥大等全球著名大學的學者、行政人員、博士生、研究員、畢業生等。

國際各大學學者、人員發起聯署，譴責港警進到大學校園逮人、發射催淚彈。（圖擷取自Google表單）

國際各大學學者、人員發起聯署，譴責港警進到大學校園逮人、發射催淚彈。（圖擷取自Google表單）

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