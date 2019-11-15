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港中大校長指校園情況失控 籲外來人士即刻離開

香港中文大學校長段崇智（中）表示，中大校園已遭外來人士佔領，情況完全失控。（法新社）

香港中文大學校長段崇智（中）表示，中大校園已遭外來人士佔領，情況完全失控。（法新社）

2019-11-15 17:15:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續延燒，香港中文大學（中大）日前亦發生嚴重警民衝突，使中大宣布本學期提前結束。中大校長段崇智今日發布公開信表示，校園已遭受外來的蒙面示威者佔領，情況完全失控，他要求所有外來人士即時離開中大，否則將尋求相關政府部門協助。

香港中文大學今日刊登段崇智的公開信，他於信中表示，過去數日內有逾千名蒙面人士響應網路上的號召而進入中大，他相信其中大部分並非中大學生。他也指出，近日校園內發生許多違法事件，包含縱火、製造汽油彈、建築遭毀壞、公用車輛及實驗室內危險物品遭竊等。

段崇智進一步指出，中大的主要出入口被堵塞，欲進入者須經搜查才可放行，此舉嚴重侵犯大學成員的出入自由，顯示中大校園已遭包括外來人士的蒙面示威者佔領，情況完全失控且不可接受。

段崇智強調，由於中大的運作受到嚴重影響，他要求所有外來人士即時離開中大。他表示， 大學是求學問的地方，不是製造武器、使用武力的戰場；假如大學不能繼續履行其基本使命及任務，校方須尋求相關政府部門協助，以解決危機。

段崇智亦呼籲少數留在校內的成員盡早離開，直至校園恢復安全及秩序。中大校方回覆媒體詢問時表示，校方並無邀請警方清場，發出公開信是因應校園目前的緊急狀況及安全隱憂。

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