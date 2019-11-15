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力挺中大 香港上班族示威

數百香港民眾趁著午休時間，戴上口罩響應快閃示威行動。（路透）

數百香港民眾趁著午休時間，戴上口罩響應快閃示威行動。（路透）

2019-11-15 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港民眾14日持續癱瘓港島商業金融重鎮中環的交通，德輔道中及干諾道中、太古英皇道都被堵路。逾百名示威者高呼「支持中大，永不言敗」，聲援12日遭警方強攻的香港中文大學。中大、理工大學和城市大學等多校仍有學生留守。

另有數百人聚集在英皇道，舉手張開五指，象徵「五大訴求，缺一不可」，並高呼「光復香港，時代革命」等口號。附近的上班族也趁著午休時間，戴上口罩響應網友號召的「和你lunch（午餐）」快閃行動。

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