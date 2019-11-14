香港人反抗》超暖！理大「抗爭飯堂」供應「隨便餐」

2019-11-14 23:22:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」大三罷持續進行，學生及示威者仍聚於理大、中大、科大、城大戒備，準備抵抗港警鎮壓清場。今（14）日晚間理工大學有志工開設「抗爭飯堂」，包括現職廚師、校友及平常「連『煮泡麵都懶』的年輕女士」等，以現有食材及物資為示威者下廚，並設有「求其餐」、「是旦餐」（2者皆為隨便餐之意）供示威者外帶或內用。

綜合外媒報導，香港「反送中」大三罷持續進行，學生及示威者仍群聚於香港各大學戒備，隨時抵禦港警鎮壓清場。香港理工大學今（14）日晚間有志工自發開設「抗爭飯堂」，包括現役廚師、畢業生校友，以及從不下廚「連煮泡麵都懶」的年輕女士。

理大「抗爭飯堂」以現有食材及社會各方提供物資，準備熱狗、麵、飯、雞肉鴨肉等菜色，也設有「求其餐」、「是旦餐」（2者皆為「隨便餐」之意），提供給不知道點什麼的示威者，可以內用或外帶。

志工超暖心行動，不但顯現出香港人團結一致的態度，更令網友紛紛誇讚：「香港人高尚的教育造就一代廚文武三全的學生，令人欣慰」、「香港人平時雖然口黑面黑，但其實心裡面真的很可愛的，值得一個更好的政府」、「充滿愛與關懷的理大同學們，好好休息，愛你們」、「非常時期發揮互助互愛精神，一定要打勝此仗！」。

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（影片來源：《立場新聞》臉書）

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