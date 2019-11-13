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中共「創意」瞠目結舌！阿彌佛陀整成康熙、老子變曹雪芹

中國河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣的永慶寺一座阿彌陀佛像，傳出被整形成康熙大帝。（圖翻攝自《寒冬》官網）

中國河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣的永慶寺一座阿彌陀佛像，傳出被整形成康熙大帝。（圖翻攝自《寒冬》官網）

2019-11-13 10:31:04

〔即時新聞／綜合報導〕中共滅佛行動持續延燒，除了強拆，有的則被整容，「創意」令人瞠目結舌。長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌刊文表示，河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣的永慶寺有座阿彌陀佛像，被改成「康熙大帝」；遼寧省大孤山景區玄都宮一座老子騎牛造像，也被變身為曹雪芹。

《寒冬》引述知情人士說法，指稱該座阿彌陀佛像約12公尺高，2005年由民眾籌資修建，當地宗教局8月時以執行中央命令為由要求拆除，或是「只要不是佛像就行」，例如毛澤東像、孔子像或康熙像。

報導表示，廟主只好雇人在佛像上戴帽、加辮子與鬍鬚，使其化身成「康熙」，不過卻傳出官員不滿造像手部、蓮花底座，要求繼續修改。信徒們無奈直言，「我拜的是佛還是康熙」，並稱共產黨怕被人拋棄，才不讓人有露天佛像。

不只佛像，道教始祖老子造像似也難以倖免。遼寧省東港市孤山鎮居民7月發現，大孤山景區玄都宮內的老子頭上，多了斗笠，手中竹簡換成半開書卷。知情人士宣稱，市宗教局官員去年9月查封玄都宮，還疑以沒合法手續為由想拆該座造像，經協商後雖得以保留，卻被迫換成《紅樓夢》作者曹雪芹圖樣。

報導引述，有老年信徒認為，此舉用意在於將人民對古代文人敬仰留念「偷梁換柱」，淡化宗教色彩、遏制宗教影響。

中國遼寧省大孤山景區玄都宮內有座老子騎牛造像，疑似被改造成《紅樓夢》作者曹雪芹。（圖翻攝自《寒冬》官網）

中國遼寧省大孤山景區玄都宮內有座老子騎牛造像，疑似被改造成《紅樓夢》作者曹雪芹。（圖翻攝自《寒冬》官網）

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