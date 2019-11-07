中共欲滅佛！千萬打造釋迦牟尼雕像因「超高」被強炸

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今刊文，吉林省吉林市豐滿區一座斥資人民幣300萬元（約新台幣1302萬元）打造、歷經11年雕出的29公尺高釋迦牟尼山體雕像，傳出被政府認為「超高」要炸毀，且若不拆官員恐被撤職。（圖翻攝自《寒冬》官網）

2019-11-07 13:25:25

〔即時新聞／綜合報導〕中共強拆佛像成為全國大局勢？長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今刊文，表示吉林省吉林市豐滿區一座斥資人民幣300萬元（約新台幣1302萬元）打造、歷經11年雕出的29公尺高釋迦牟尼山體雕像，傳出被政府認為「超高」要炸毀，且若不拆官員恐被撤職。

《寒冬》引述知情者說法，指稱該座雕像由私人出資，雖有刻出輪廓，但來不及打磨鍍金，6月中旬就被毀容，而早先出資者就似曾遭警告若反對拆除就抓，另有政府內部人士坦言，不拆的話當地官員可能得撤職。

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報導指出，此外，河南省洛陽市孟津縣龍興寺1座10公尺高左右的露天釋迦牟尼佛像也被勒令強拆，還傳出上級威脅若3天拆不掉就「自動離職」，後來拆除作業疑在7月中旬進行。有村幹部直言，中央要求「所有的露天佛像都得拆」，並指「中國誰有習近平的權力大」。

當地村民表示，信徒為保佛像，一度試圖遮蓋住佛像但行不通。有信徒無奈地說，「現在就和文化大革命一樣」，並認為共產黨怕人民以後信佛不信黨。

報導提及，除了拆佛像，連石碑上的「佛」字似也不被允許，並稱吉林省白山市撫松縣露水河鎮一處佛堂外，傳出有座屹立10多年、上頭刻有「佛」字的石碑，就被依「不准擺放露天宗教標識物」為由慘遭「放倒」。

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