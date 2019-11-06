中國連官方教會也強拆！ 三自教堂十字架倒廢墟中

中共管控的敬拜場所也無寧日？長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今刊文，指稱中國福建省福州市梁厝村一處三自教堂被強拆，十字架掉落在一片廢墟中，令人看了不勝唏噓。（圖翻攝自《寒冬》官網）

2019-11-06 14:26:01

〔即時新聞／綜合報導〕連中國官方管控的敬拜場所也無寧日？長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今刊文，指稱中國福建省福州市梁厝村一處三自教堂被強拆，十字架掉落在一片廢墟中，令人看了不勝唏噓。

《寒冬》報導，9月初，當地一座建於2008年的教堂被拆的前一天，有名信徒站在教堂旁流淚感嘆「好好的教堂就要拆了」，隔天大型機具動工直接搗毀教堂，現場瞬間塵土飛揚、碎石四濺，接著夷為平地。同一天，另一棟建於2000年的教堂，也難逃被強拆的命運。

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報導指出，該處較新的三自教堂隸屬城門基督教堂下設立的聚會點，而該教堂則建造於信眾籌資購買的土地上，不過有信徒透露，政府起初想以修路為由收回土地，被拒後改以「無證違建」下令拆除。

報導提到，城門基督教堂約有2000名信徒，並在城門鎮10多個村莊建立20處聚會點，為限制基督教在當地發展，10月政府要求城門基督教堂將聚會點濃縮成10個，並確保每個聚會點不超過50人，令信徒人心惶惶。

報導提及，不僅如此，福州其他地區三自教堂也被盯上，位於高湖村一處官方早已批准的聚會點，則以修河道為由突然強拆，有知情人士怒批，「共產黨害怕基督教發展太快」，能取締一個是一個。

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