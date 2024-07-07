日本也熱爆！ 福島縣正午高溫達38.3度

日本近期酷熱難耐，各地中暑死亡案例頻傳。（彭博）

2024/07/07 11:30

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本近期面臨酷暑，從東北到九州均出現35度以上高溫，日本氣象廳及環境省7日針對包括東京都在內的26縣發布「中暑警戒」，而福島縣浪江町在當地時間中午12點達到38.3度，暫居日本今日最高溫。

根據日本《NHK》報導，日本氣象廳指出，日本7日被範圍廣大的太平洋高壓籠罩，東日本與西日本都將面臨高溫酷熱，關東內陸地區甚至可能出現40度高溫。

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《NHK》進行各地高溫排行統計，福島縣浪江町11點57分測得38.3度高溫，是截至中午12點的最高溫，靜岡縣川根本町與靜岡縣濱松船明均為37.9度，並列第2；山梨縣大月、兵庫縣豐岡、千葉縣市原牛久均為37.5度，並列第4。

由於天氣酷熱，日本近日已發生多起中暑死亡案例，且多數為長者，6日大分縣一名96歲男性死亡，四國德島縣與愛媛縣各有1人死亡；東京都消防廳6日指出，截至當天晚間9點，共有119人因中暑送醫，年齡從2歲至99歲不等。

氣象廳及環境省7日針對包括東京都在內的26縣發布「中暑警戒」，呼籲民眾避免在戶外活動，盡可能待在涼爽的室內環境中。

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