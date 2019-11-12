香港人反抗》中大二號橋拉鋸戰 警動用水砲車夜襲

香港警方強攻中文大學，晚間持續發射大量催淚彈，學生則生起火堆頑抗，夜色中火光夾雜煙霧，雙方互不退讓；晚間10點左右，水砲車到達二號橋，並一度發射藍色水。（法新社）

2019-11-12 23:04:27

首次上稿 22:56

更新時間 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港今日晚間發生多區警民衝突的情況，而在香港中文大學的學生和香港警方在二號橋上發生激烈的衝突。晚間10點左右，警方水砲車到達二號橋，並一度向人群發射藍色水。

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綜合香港媒體報導，今日下午，香港警方一度衝入中文大學，並逮捕多人，而中大學生則要求警方釋放在校園內被逮捕的學生，雙方在二號橋上對峙。晚間9點半，香港警方一度後撤，學生則將防線往前推進，一度佔據三分之二的橋面。不過，晚間10點，水砲車到達現場並發射藍色水，學生防線則逐步後撤。

香港警方在臉書 上表示，「入夜後，中大的形勢持續緊張。為緩和目前形勢及希望以一個和平的方式解決問題，警方已和校方作出溝通，現正安排撤退以停止對峙情況，警方呼籲示威者停止追擊。警方的『人群管理特別用途車輛』在現場準備，有需要將協助警方後撤。」

水砲車在一度發射水砲後，向後方稍退，警方則在現場呼籲學生撤退，學生則在防線前生起火堆，以阻止警方再度推進。目前，雙方仍在二號橋上僵持中，水砲車則在10點30分左右退出中大校園。中大前校長沈祖堯也到達現場，他表示，希望學生能和平散去。另一方面，透過網路號召，有大量民眾到中大支援，在山腳近港鐵大學站還有人設立物資站，提供前線補給。

不過，晚間10點45分一度退去的水砲車，則再度返回校園。香港警方也在臉書上稱，「為緩和目前形勢，警方已經與中大校方達成共識，希望以一個和平方式解決問題。但中大形勢持續惡化，在警方離開期間，有暴徒不斷向警方投擲磚頭、汽油彈、射弓箭，甚至有暴徒發射信號彈。」香港警方表示，「警方在多次警告無效後，在別無選擇的情況下使用最低所需武力，包括人群管理特別用途車輛，以協助離開現場。警方警告所有暴徒立即停止所有違法暴力行為並立即離開現場，警方對於暴徒漠視並違反校方與警方的協議表示極度遺憾。」

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