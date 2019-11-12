香港人反抗》警強攻狂催淚 中大校長親赴現場調停

2019-11-12 20:09:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港市民今（12）日持續號召「三罷」（罷工、罷課、罷市），多區發生警民衝突，下午傳出鎮暴警察強闖中文大學校園，在校內狂射催淚彈及橡膠子彈，狀況緊急，傍晚校長「段爸」段崇智親赴衝突前線，與港警當面協調，並強調會派律師及校方高層協助被捕學生等人。

據《立場新聞》報導 ，香港示威者今（12）日持續號召「三罷」（罷工、罷課、罷市），各地自今晨起即傳出警民衝突，中大也從早上開始就有警員與示威者對峙，示威者搬出大量雜物堵路。

報導指出，中大副校長吳基培下午曾發聲明，指上午有人破壞運動場器材室，取走運動用品，但已悉數找回，並呼籲教職員遠離衝突現場。

然而下午校園內氣氛升溫，防暴警與示威者在2號橋附近發生衝突，警方狂射催淚彈及橡膠子彈，示威者投擲雜物和汽油彈反擊，現場槍聲不絕。約下午3時許，警隊直接衝入中大，制伏多人並持續發射催淚彈。

被學生尊稱為「段爸」的中大校長段崇智晚間5時許親赴衝突現場與警員協調，希望讓保安及教職員守住2號橋，防止有人投擲雜物，請警方撤退出校園。但有部分示威者不滿，要求警方釋放被捕學生，對此段崇智也承諾，會派校方律師及高層至警署協助被捕人士。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法