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首頁　>　國際

香港人反抗》警強攻狂催淚 中大校長親赴現場調停

2019-11-12 20:09:07
港警於中大校園內狂射催淚彈。（美聯社）

港警於中大校園內狂射催淚彈。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕香港市民今（12）日持續號召「三罷」（罷工、罷課、罷市），多區發生警民衝突，下午傳出鎮暴警察強闖中文大學校園，在校內狂射催淚彈及橡膠子彈，狀況緊急，傍晚校長「段爸」段崇智親赴衝突前線，與港警當面協調，並強調會派律師及校方高層協助被捕學生等人。

《立場新聞》報導 ，香港示威者今（12）日持續號召「三罷」（罷工、罷課、罷市），各地自今晨起即傳出警民衝突，中大也從早上開始就有警員與示威者對峙，示威者搬出大量雜物堵路。

報導指出，中大副校長吳基培下午曾發聲明，指上午有人破壞運動場器材室，取走運動用品，但已悉數找回，並呼籲教職員遠離衝突現場。

示威者以雜物堆積成掩護，並撐傘作為防護。（美聯社）

示威者以雜物堆積成掩護，並撐傘作為防護。（美聯社）

然而下午校園內氣氛升溫，防暴警與示威者在2號橋附近發生衝突，警方狂射催淚彈及橡膠子彈，示威者投擲雜物和汽油彈反擊，現場槍聲不絕。約下午3時許，警隊直接衝入中大，制伏多人並持續發射催淚彈。

中大校長段崇智（中）今日傍晚親赴現場，與港警協調，希望警方撤出校園，並承諾會為被捕者提供協助。（法新社）

中大校長段崇智（中）今日傍晚親赴現場，與港警協調，希望警方撤出校園，並承諾會為被捕者提供協助。（法新社）

被學生尊稱為「段爸」的中大校長段崇智晚間5時許親赴衝突現場與警員協調，希望讓保安及教職員守住2號橋，防止有人投擲雜物，請警方撤退出校園。但有部分示威者不滿，要求警方釋放被捕學生，對此段崇智也承諾，會派校方律師及高層至警署協助被捕人士。

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