港警爆料：至少2示威者遭性侵、浮屍案調查遭黑箱

香港警察使用過分武力處理「反送中」示威受到國際關注，南韓電視台日前採訪了一名不願曝光身分的香港警察，這名員警爆出多個內幕。（圖取自看中國新聞網）

2019-11-12 18:29:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港警察使用過分武力處理「反送中」示威受到國際關注，南韓電視台日前採訪了一名不願曝光身分的香港警察，這名員警爆出多個內幕，包括至少有2起港警涉嫌性侵示威者的個案、15歲浮屍少女案有問題，以及721元朗攻擊時，警方刻意延誤到場。

綜合外媒報導，南韓公共媒體「韓國放送公社」（KBS）近日播出「反送中」運動特輯中，採訪了一名要求匿名且蒙面的香港警員，對方談到多個警方暴力內幕，包括示威者被性侵的獲調查個案至少有2起，而且都得到醫護人員證實，但實際數字更多，還有一些示威者被警員虐打的個案。

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對於香港知專設計學院15歲女中學生陳彥霖，陳屍九龍油塘灣海面，該警員披露，警方最初是以謀殺方向調查，因為全裸浮屍個案太罕見，但後來調查方向遭警方強行更改，轉為發現屍體，強行禁止內部以謀殺方向調查。

節目組也針對721元朗白衣人攻擊一案，提問當時有很多人報案，警方很慢才到場，是否有警力不足問題。這名警察說，當時高層向元朗警區下命令延誤支緩，不可這麼快處理區內發生的事件，刻意製造沒有警察的時段。

該警員說，警隊高層想給示威者一些教訓，上一堂「沒有警察」的課，意圖讓民眾覺得警察很重要，沒有警察不行，以此讓市民再次依賴警隊。他說，「這是一項政治策略」。

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