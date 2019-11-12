南韓政府對反送中噤聲！ 大學生戴口罩痛批︰只會看中國臉色

南韓「朝鮮日報」今日在第2頁「香港事態激化」專版配上圖片報導，首爾大學校內11日進行「沉默遊行」聲援香港民主化抗爭。（中央社）

2019-11-12 16:17:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港的「反送中」運動從6月9日延燒至今已超過5個月，雖然香港特首林鄭月娥稱將會撤回《逃犯條例》，但警民衝突仍持續升溫，更是爆發多起流血衝突，香港警察更是在昨日（11）向「大三罷運動」示威者發射實彈，引發各界不滿。而南韓有一群大學生因不滿政府不吭聲，因此也在昨日「蒙面」上街，抗議政府的不作為。

根據《朝鮮日報》報導，面對香港抗爭運動日益激化，南韓政府卻悶不吭聲，讓首爾一群大學生在校內著黑色服裝、戴上黑色口罩實施「沉默遊行」，以此舉聲援香港民眾，並痛批南韓政府只看中國的臉色，「完全不睬被鎮壓的香港市民」。

請繼續往下閱讀...

抗議學生表示，這場「沉默遊行」是向被國家暴力犧牲的人民默哀，並聲援那些被奪走言論自由權利的香港市民，以及批判南韓政府和中國政府，明明知道事實，卻仍默不出聲等3種意義。

報導還稱，在本月9日南韓也有抗議民眾召開集會遊行表示，南韓政府不能對香港市民和對民主的熱情保持沉默。

報導也指出，南韓政府雖對香港「反送中」事件僅表示「願能和平解決」的原則性立場，南韓外交部也在今年8月的記者會上表示，希望香港的抗爭可以圓滿解決；儘管知道香港民眾被國家暴力強硬鎮壓，但因為顧及中國政府，南韓也僅能採取含糊不清的態度。

報導也說，南韓政壇幾乎不會提起香港示威運動。身為執政黨的共同民主黨未曾發出相關評論。共同民主黨相關人士表示，因為韓中關係惡化等政治考量太多，因此必須要小心翼翼處理。不過身為在野黨的正義黨則在10月首次發出評論表示，若中國政府計畫用軍隊來解決香港事情，那麼要即刻停止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法