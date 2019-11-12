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港警衝入中大校園 狂射催淚彈、橡膠彈逮4人

鎮暴警察下午3時衝入中大校園，密集發射催淚彈及橡膠彈，與示威者發生激烈衝突。（路透）

鎮暴警察下午3時衝入中大校園，密集發射催淚彈及橡膠彈，與示威者發生激烈衝突。（路透）

2019-11-12 17:09:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港市民今（12日）發起「和你塞行動」，癱瘓各區交通，從早上開始，港警在多間大學與示威者對峙，期間多次朝校內範圍發射催淚彈。在香港中文大學，鎮暴警察下午3時衝入校園，密集發射催淚彈及橡膠彈，在校內發生激烈衝突，目前至少逮捕4人。

綜合港媒報導，港警自今早7開始，在中大通往科學園的2號橋與示威者對峙，示威者以大量雜物當成路障對抗。約下午2時半，中大教授潘達培及數名校方代表出面協調港警與示威者，港警稱示威者不散不離開，協調破局。

約下午3時，鎮暴警察向前推進，舉橙旗及黑旗警告後，密集發射催淚彈及橡膠彈，持續約半小時，示威者則以磚頭及汽油彈回擊，雙方爆發嚴重衝突，有足球門及防撞墊起火，火勢猛烈。鎮暴警察制伏多人，期間至少4名示威者被捕。

對此，學術自由學者聯盟發表聲明，強烈譴責警察衝入大學校園，校方要追究警方責任，警方要馬上停止進入各大學校園，以及不要發射催淚彈。公共關係科高級警司江永祥則表示，警察有權到校園執法，不讓任何地方變罪犯窩藏地。

中大校方稍早聲明表示，明天繼續停課，校園多處地方及設施遭受嚴重損毀，強調同學及同事的安全是大學的首要考慮，呼籲盡量遠離危險地帶。

中大操場上有起火事件，火勢猛烈。校方宣布明天繼續停課。（路透）

中大操場上有起火事件，火勢猛烈。校方宣布明天繼續停課。（路透）

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