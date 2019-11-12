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校園警暴升級 林鄭拒停課：恐掉入圈套

針對政府是否宣布停課，香港特首林鄭月娥今表示，認為宣布停課是掉入圈套，將造成香港社會停擺。（彭博）

針對政府是否宣布停課，香港特首林鄭月娥今表示，認為宣布停課是掉入圈套，將造成香港社會停擺。（彭博）

2019-11-12 17:20:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港市民連兩日發起堵塞道路行動，癱瘓交通，各區爆發多起警民衝突，連校園內也遭殃，多間大學昨日（11日）先後自行宣布停課。針對政府是否考慮停課，香港特首林鄭月娥今日（12日）在記者會上表示，知道有學校停課，但當市民「熱切地想繼續上班上學」時，政府不能將貿然日常活動停下來，否則將掉入圈套，造成社會停擺。

綜合港媒報導，繼昨香港理大、中大遭港警發射催淚彈、入內逮人，今在香港城大、中大也發生激烈衝突，鎮暴警察朝校園內射催淚彈及橡膠彈。在教師協調未過後，港警方在下午3點攻入中大校園。

面對社會動盪、校園警暴升級，港府是否會宣布停課，林鄭月娥今早在受訪時表示，有人不斷在網路上鼓吹別人參與違法行為，背後目的就是要達成整個城市停下來的效果。香港市民與同學熱切地想繼續上班、上學，若政府貿然將日常活動暫停，將會是掉入圈套，造成香港社會停擺。

林鄭月娥也說，激進示威者發起癱瘓交通行動令大批市民早上行程受影響，這種現象是「極為自私」，政府不會妥協，對於正常上班上學的市民，表示敬意。

而對於是否考慮延期或取消11月24日的區議會選舉，林鄭月娥表示，港府至今的立場仍然是希望舉行一場公平、公正、安全選舉，但仍未定下延期或取消的死線（最後期限），認為政府制定死線這是一個非常艱難的決定。

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