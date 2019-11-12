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香港人反抗》中大校長調停失敗 有學生疑頭部中彈倒地

2019-11-12 21:44:53
晚間中大學生與警方在聯外橋上爆發新一輪衝突。（法新社）

晚間中大學生與警方在聯外橋上爆發新一輪衝突。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕今日香港警方衝入多所大學，在香港中文大學內狂射催淚彈、逮捕多人；中大校長「段爸」段崇智調停無效，晚間學生與警方在聯外橋上爆發新一輪衝突，傳出警方在中大發射的催淚彈已超過300枚。港媒報導，有學生疑似頭部中彈倒地，疑似失去意識。

根據《香港電台網站 》報導，鎮暴警察持續在聯外橋向中大校園方向的學生防線，不斷發射催淚彈及橡膠子彈，造成多名學生及示威者受傷。有學生懷疑頭部中彈倒地，懷疑失去意識，由現場的義務急救員進行急救，現場人士不斷叫他希望他能甦醒，又急叫救護車前來急救。

報導指出，多名學生受傷，有人頭破血流，大批義務急救員為傷者檢查，有傷者眼晴無法睜開，在場人士用清水，為吸入催淚彈的學生洗眼。

港媒報導指出，有學生疑似頭部中彈倒地，懷疑失去意識。（法新社）

港媒報導指出，有學生疑似頭部中彈倒地，懷疑失去意識。（法新社）

晚間，中大校長段崇智當時正計劃與警方作進一步的談判，不過現場員警卻聲稱，「現在不是談判的時候」，又指段崇智「無法控制背後的人（學生）」，要求段崇智離開。段崇智還沒離開現場，警方便在距離不到50公尺處發射多枚催淚彈，段崇智靠其他職員護送下離開。有示威者架設傘盾，並向警方反擊投擲汽油彈，阻止警方推進。雙方對峙現場一遍火海，濃煙瀰漫。

綜合香港媒體報導，現場學生要求香港警方釋放今日在校園內逮捕的學生。目前，中大副校長吳基培也在校園內的抗爭現場，並且戴著防毒面具和頭盔。吳基培表示，警方指揮官承諾離開校園並且停止施放催淚彈，不過，催淚彈仍不斷射向中大校園，並且落在副校長及記者周遭，現場情況相當混亂。

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