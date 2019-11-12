香港人報仇》猛晃昏厥中槍學生 港警：增援人員不知情

網路流傳片段，中槍周姓學生（見圖中）疑似一度失去意識，卻遭防暴警察搖晃並拉起，遭質疑罔顧傷者生命。（圖擷取自臉書 進擊新聞）

2019-11-12 19:49:19

〔即時新聞／綜合報導〕昨（11）日香港交警於西灣河開槍以實彈射擊21歲男學生，影片中顯示學生中槍後疑似一度失去意識，但隨後一名鎮暴警察卻大力搖晃傷者身體，並硬拉起癱軟的傷者，遭質疑罔顧傷者生命。港警公關科警司江永祥今（12）日否認隨意移動傷者，稱增援警員不知學生傷勢，並無意使其傷勢加重。

昨（11）日香港市民發起大三罷（罷工、罷市、罷課），清晨西河灣即傳出有示威者遭交通警察連開3槍，致2名學生重傷。現場片段影片，可清楚看見中彈學生疑似一度失去意識，卻遭防暴警察搖晃並強行拉起，被質疑罔顧傷者生命。

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據《立場新聞》報導，今（12）日香港警隊公共關係科高級警司江永祥午間在記者會上主動提及此事件，辯稱該名鎮暴警察因剛到場增援，不了解實際情況及男子傷勢。

江永祥指，當時機動部隊成員用膠索帶（塑膠束帶）扣上學生其中一隻手，並嘗試反轉其身體扣上雙手，但發現其中槍傷勢後即停止不必要動作。江永祥稱，被捕人的安全及保安是警方重要考慮，並表示：「但想不到沒上銬，受傷男子還有力氣逃走。」

據悉，中槍的21歲周姓學生就讀於香港職業訓練局（VTC）旗下香港專業教育學院（IVE）柴灣分院，經手術後切除部分右肝及整個右腎，因大量失血需要輸血恢復，目前仍在加護病房觀察中。

相關影片請見：

中槍的21歲周姓學生（右）經手術後切除部分右肝以及整個右腎，因大量失血需要輸血。圖為周姓學生中槍後抱腹倒地瞬間，當時白衣男子試圖遮住開槍交警雙眼。（法新社，丘品新聞提供）

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