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香港人反抗》警射實彈 特赦組織譴責濫武：心存報復

2019-11-11 20:51:53
港警今在西灣河近距離以真槍實彈射擊明顯無構成威脅的市民。（法新社）

港警今在西灣河近距離以真槍實彈射擊明顯無構成威脅的市民。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕香港西灣河今（11）日2名示威者在對警方無構成直接威脅的情況下，遭警方近距離以真槍實彈射擊，其中1人危殆。對此，國際特赦組織香港分會總幹事譚萬基譴責：「這些行為不是執法，不是維持治安，這是一群不受控的警員以報復心態對待示威者。」

根據《立場新聞》報導，譚萬基指出，在2名示威者遭警方以真槍實彈射擊的同一天，另一位警員也被拍攝到騎著電動車，數度高速朝示威人群衝撞，這些行為都不在「執法」或是「維持治安」的合理範圍內，這是失控的警員以「報復心態」在對付示威者。

港警今在西灣河近距離以真槍實彈射擊無構成直接威脅的示威者，該名男孩（後）中彈倒下後不久即陷入意識迷離、四肢癱軟且面無血色。對此，國際特赦組織嚴厲譴責港警的濫武行為存有報復心態。（法新社）

港警今在西灣河近距離以真槍實彈射擊無構成直接威脅的示威者，該名男孩（後）中彈倒下後不久即陷入意識迷離、四肢癱軟且面無血色。對此，國際特赦組織嚴厲譴責港警的濫武行為存有報復心態。（法新社）

譚萬基表示，警方粗暴的行為如今普遍發生，港府必須檢討警方的執法情況，不能夠再讓警方「自己人查自己」，也就是，港警必須受到獨立調查，以避免包庇的情況發生、造成更多生命遭受威脅。

國際特赦組織嚴厲譴責警方濫武行為。（圖擷取自臉書＿國際特赦組織香港分會 Amnesty International Hong Kong）

國際特赦組織嚴厲譴責警方濫武行為。（圖擷取自臉書＿國際特赦組織香港分會 Amnesty International Hong Kong）

譚萬基再指出，警方執法應該維持秩序、緩解衝突，並不是讓情況更惡化。任何警員近距離朝顯然手無寸鐵的示威者開槍，理應被立即停職。同樣，那位騎乘電動車、任意追撞人群的交通警員，同應被停職。譚萬基直言，這些警員的行為讓人質疑他們受過的是什麼訓練、甚至收到的是什麼指示。

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