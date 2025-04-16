查幽靈連署 國民黨板橋主任等6人聲押

國民黨新北市板橋區黨部主任謝慶認訊後被檢方聲押禁見。（記者王藝菘攝）

2025/04/16 08:16

〔記者王定傳、徐聖倫／台北報導〕全國幽靈連署不斷，民進黨發言人吳崢今年三月告發連署罷免立委吳思瑤、蘇巧慧等13名立委的領銜人涉偽造文書，繼台北地檢署前天約談台北市號稱「罷吳四騎士」等7人後，新北地檢署昨（15）日指揮調查局新北市調查處、北機站，兵分30路，針對罷免新北市民進黨立委蘇巧慧、李坤城、張宏陸、吳琪銘的領銜人等人處所發動搜索，約談被告、證人20多人到案，今凌晨依偽造文書、違反個人資料保護法聲押禁見國民黨板橋區黨部主任謝慶認等6人。

檢調這次約談對象包含連署罷免蘇巧慧及吳琪銘案的總召王昱人，罷免蘇巧慧案領銜人譚鎮耀、副領銜人蔡承睿，及罷免吳琪銘的領銜人李清祥與副領銜人顏秀連；罷免張宏陸發起人吳禹辰、領銜人徐偉豪、副領銜人賴志宏；罷免李坤城領銜人宋建樑、副領銜人陳冠至。

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檢調還搜索國民黨新北市板橋區、三重區黨部，帶回板橋黨部主任謝慶認及黨工蔡甘子、三重黨部執行長羅大宇等人，未搜索國民黨新北市黨部。

檢方訊後凌晨將謝慶認、蔡甘子、羅大宇、譚鎮耀、王昱人及志工應大華6人聲押禁見；至於其他20名被告5萬元至12萬元不等金額交保。

據了解，檢調約談對象中，王昱人、譚鎮耀、吳禹辰、蔡承睿等都是國民黨新北市青年工作總會會員，加上國民黨台北市議員曾自鍾小平爆藍營連署罷免的名冊是由「國民黨青工會」所提供，雖後來改口道歉，但從約談人員中可看出，青工會在罷免案著力甚深，不少人已因涉偽造文書而被約談。

另外，宋建樑則是罷免李坤城領銜人，宋曾被質疑連署罷免名單中有上百名已故亡者，未料，宋竟以戲謔方式回應媒體：「很有可能是民進黨執政天怒人怨，亡者都看不下去爬起來連署」，昨更移往新北檢複訊時，戴著象徵納粹「卐」字臂章，還比出納粹軍禮的手勢，引發外界議論。

這起案件是全國幽靈連署不斷，民進黨發言人吳崢今3月兩度前往台北地檢署告發連署罷免13名民進黨立委的領銜人涉偽造文書，其中，連署罷免吳琪銘的名單中有104位已過世的死者、蘇巧慧罷免案有84位死者、李坤城罷免案有139位死者、張宏陸罷免案有180位死者，合計超過500位死者被寫進罷免案提議人名冊中，疑有大規模抄錄名冊情形。

北檢獲報後針對轄區內民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案著手偵辦，其他11件告發案則移轉管轄，新北檢則針對轄區內蘇巧慧、李坤城、張宏陸及吳琪銘罷免案進行偵辦，昨行動時，黑金組主任檢察官陳旭華更親自帶隊前往國民黨板橋黨部搜索。

罷免立委蘇巧慧案領銜人譚鎮耀訊後被檢方聲押禁見。（記者王藝菘攝）

罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑訊後8萬元交保。（記者王藝菘攝）

國民黨新北市三重區黨部執行長羅大宇訊後被檢方聲押禁見。（記者王藝菘攝）

罷免立委蘇巧慧、吳琪銘兩案的總召王昱人訊後被檢方聲押禁見。（記者王藝菘攝）

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