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    罷綠委領銜人比納粹手勢戴卐字臂章 網友熱議引出本尊這樣說

    宋建樑15日晚間戴上象徵納粹「卐」字臂章赴新北檢應訊。（記者王藝菘攝）

    宋建樑15日晚間戴上象徵納粹「卐」字臂章赴新北檢應訊。（記者王藝菘攝）

    2025/04/16 07:45

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨動用青年軍系統對多名民進黨立委發動罷免，但幽靈連署狀況頻傳，檢方昨對數個罷免案的「民間團體」發動搜索、約談，罷免立委李坤城的領銜人宋建樑赴新北檢應訊時卻戴著象徵納粹「卐」字臂章，還比出納粹軍禮的手勢，引發外界議論。對此知名球評石明謹發文質疑，引發網友議論，宋建樑本人卻也留言回應，稱他支持「中華法西斯主義」，目標是「反對共產主義。實現祖國完全統一」。

    罷免綠委幽靈連署不斷，民進黨發言人吳崢今年3月告發多名罷免領銜人涉偽造文書，繼台北地檢署約談號稱「罷吳四騎士」等7名被告後，新北地檢署昨也針對罷免立委蘇巧慧、李坤城、張宏陸及吳琪銘等的領銜人住處發動搜索，並約談被告含證人約20多人到案。

    其中罷免李坤城的領銜人宋建樑於昨日晚間竟戴上象徵納粹的紅色「卐」字臂章，手拿納粹領導人希特勒的著作《我的奮鬥》（Mein Kampf）到新北檢接受複訊，在面對鏡頭時還做出納粹敬禮手勢，引發外界熱議。檢方訊後諭令宋建樑以8萬元交保，他則在今晨1點多離開新北檢。

    石明謹昨深夜在臉書也轉貼相關報導，並諷刺「極品」。對此網友紛紛留言議論「怎麼有辦法蠢成這樣⋯」、「這個傳到國際上，是蠻糟糕且丟臉的」、「看來支持國民黨就是支持納粹了」、「手勢納粹，服裝共產？極右+極左」、「等到明天國民黨一定又會說，是公民團體各人行為與國民黨無關」、「這真的會丟臉丟到國外去……」。

    今晨石明謹再度發文質疑，「有人說有可能是為了諷刺執政黨，應該不是要角色扮演崇拜，不過本人親自大駕光臨表達是支持法西斯了」，在該文也附上前一則發文的留言區截圖，從中可看到今晨3點多宋建樑現身回應網友質疑。

    其中一名網友留言質疑，「納粹主義的涵義是什麼，那位知道不知道？扮成這樣子根本是恐怖主義，亂來」，宋建樑則是留言回應「反對共產主義。實現祖國完全統一，民族偉大復興！」也有網友表示「這真的笑不出來，如果這個黨真的執政了，你我覺得是笑話的那個人幹出反人類的事一點都不足為奇」，宋建樑則是留言稱「中華法西斯黨若是執政了，實現國家完全統一，民族偉大復興就指日可待！」

    另有網友直言「不讀歷史真的變國民黨員」、「他其實讀了很多….但他真心認同納粹思想跟大中華思想」，對此宋建樑則說「準確的說是中華法西斯主義！」

    不過針對宋建樑的奇特行為，也有網友直言，「確定不是反串嗎」、「這可能需要看身心科」、「有網友說，他好像有些心理價值觀無法融入人群，在學期間就算問題人物，現在有點像被國民黨推出來當擋箭牌，轉移對死亡連署的質疑」。

    罷免立委李坤城的領銜人宋建樑赴新北檢應訊時戴著象徵納粹「卐」字臂章，還比出納粹軍禮的手勢，引發外界議論。宋建樑本人對此留言回應，稱他支持「中華法西斯主義」，目標是「反對共產主義。實現祖國完全統一」。（圖擷自臉書）

    罷免立委李坤城的領銜人宋建樑赴新北檢應訊時戴著象徵納粹「卐」字臂章，還比出納粹軍禮的手勢，引發外界議論。宋建樑本人對此留言回應，稱他支持「中華法西斯主義」，目標是「反對共產主義。實現祖國完全統一」。（圖擷自臉書）

    罷免立委李坤城的領銜人宋建樑赴新北檢應訊時戴著象徵納粹「卐」字臂章，還比出納粹軍禮的手勢，引發外界議論。宋建樑本人對此留言回應，稱他支持「中華法西斯主義」，目標是「反對共產主義。實現祖國完全統一」。（圖擷自臉書）

    罷免立委李坤城的領銜人宋建樑赴新北檢應訊時戴著象徵納粹「卐」字臂章，還比出納粹軍禮的手勢，引發外界議論。宋建樑本人對此留言回應，稱他支持「中華法西斯主義」，目標是「反對共產主義。實現祖國完全統一」。（圖擷自臉書）

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