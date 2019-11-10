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見證柏林圍牆 訪中學者6點預言：中國防火牆也將倒下

現任北京清華大學客座教授的英國歷史學者尼爾·弗格森大膽預言，「中國的防火牆將在未來10至20年內，如同30年前的柏林圍牆一樣倒下，外部壓力將會加速這個進程」。（法新社）

現任北京清華大學客座教授的英國歷史學者尼爾·弗格森大膽預言，「中國的防火牆將在未來10至20年內，如同30年前的柏林圍牆一樣倒下，外部壓力將會加速這個進程」。（法新社）

2019-11-10 23:16:51

〔即時新聞／綜合報導〕英國歷史學者尼爾·弗格森（Niall Ferguson）現任中國北京清華大學客座教授，他近日投書發表評論，以自己1989年旅居東、西德所做的研究與觀察，總結六點大膽預言「中國的防火牆將在未來10至20年內，如同30年前的柏林圍牆一樣倒下，外部壓力將會加速這個進程」。

綜合媒體報導，弗格森4日發表《外來的力量將推倒中國的防火長城》一文，他認為中國現今的國力雖然遠比當年的蘇聯要強，但無論是施行社會信用制度，或用科技全面監控人民，都難以阻擋中國的防火牆在未來10至20年內倒下。

弗格森在文中指出，中國從1989年崛起至今，已經破除了西方國家認為「經濟發展能讓中國摒棄共產主義」的誤解，他以蘇聯、東德的「鐵幕」為例，並列舉出六點指出，在未來10至20年內，中國的經濟發展停滯甚至負數成長時，70年一黨專政造成的法治失效與制度貪腐，與全民監控可能導致的人為災害與偽裝文化，會促使中國的中產階級知識分子帶頭革命，周邊地區如香港、西藏與台灣的裂痕將造成連鎖效應。

最後，弗格森自稱待在北京的時間比在柏林還長，他預言：「中國在未來10或20年內，屈服於經濟趨緩、為國心切的中產階級崛起，腐敗的政治體制、迂腐文化以及周邊地區已開始分裂，中國的防火牆正在崩塌，就如同30年前的柏林牆一樣，外部壓力將會加速這一個進程，就算採取監控全民的社會信用制度，也阻止不了。」

根據《法國國際廣播電台》報導，弗格森1989年夏天正身在德國，他以火車來往於東、西德間撰寫新聞報導，每次搭乘從東德出發的班車上都僅有他一位乘客；然而，弗格森某日搭火車回西德時，見到車內坐滿隸屬蘇聯的匈牙利人與波蘭人，驚覺是兩國首度開放人民前往西方的民主國家，之後，弗格森寫了一篇新聞稿給英國媒體，標題是《柏林圍牆倒下了》，但文章卻未被採用，因此，弗格森錯失了成為先知的機會。

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