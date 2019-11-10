柏林圍牆倒塌 30年後秘辛曝光…起因一張紙條

東德政府發言人夏波夫斯基於1989年11月9日，拿著一張手寫的字條宣布，所有東德公民無需申報特殊理由，都可以穿過檢查哨站離境，此話一出，立刻引發東德民眾湧向柏林圍牆。（歐新社）

2019-11-10 11:24:11

〔即時新聞／綜合報導〕1989年11月9日，東德群眾推倒分隔東柏林與西柏林的水泥「柏林圍牆」，但當時其實是東德政府發言人因一時口誤，意外宣布民眾可「馬上」出境，才導致柏林圍牆提早被推倒。而當時由發言人拿在手中照著宣讀的紙條，如今也重見天日，目前在柏林公開陳列。

今年是柏林圍牆倒下30週年，在1989年11月9日，東德政府發言人夏波夫斯基（Günter Schabowski）拿著一張手寫的字條，在例行的新聞發佈會上，打算宣布關於出入境的新規，當時東德領導人為了緩和民眾的抗議浪潮，決定放鬆對東德人前往西德的控制，但並不打算完全放棄對柏林牆的控制，但夏波夫斯基在記者會上卻說，所有東德公民無需申報特殊理由，都可以穿過檢查哨站離境，此話一出，立刻引發媒體記者詢問細節。

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雖然新規應該在隔日才生效，且新規只是規定「東德民眾可以向適當機構申請出境簽證」，但夏波夫斯基看了一下字條後，卻是表示新規立即生效，各家電視台都立刻將這項消息當成頭條，東德民眾看到便立刻湧向柏林圍牆。邊境衛兵看到新聞雖感到疑惑，但大批人群突然湧向圍牆，讓他們難以應對，由於考量到強硬制止恐造成傷亡，有邊境衛兵便自行決定打開邊境柵欄，讓成千上萬的東德人歡呼著衝過柏林圍牆，柏林圍牆也因此提早被推倒，東德政府則是在1990年6月13日才正式宣布拆除圍牆。

雖然這張紙條在記者會後就不知所蹤，1991年曾傳出，已被夏波夫斯基轉贈給朋友，但2015年時，有人向位於波昂（Bonn）的聯邦德國歷史博物館（Haus der Geschichte）兜售，館方經專家鑑定確認後，以2萬5000歐元（約合新台幣80萬元）的價格買下這張紙條，並重新在柏林公開陳列。

東德政府發言人夏波夫斯基於1989年11月9日，拿著一張手寫的字條宣布，所有東德公民無需申報特殊理由，都可以穿過檢查哨站離境，此話一出，立刻引發東德民眾湧向柏林圍牆。（歐新社）

1989年東德群眾推倒分隔東柏林與西柏林的水泥「柏林圍牆」。（法新社）

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