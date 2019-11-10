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梅克爾：限制人民自由的牆不管多高多寬，終將被推翻
2019-11-10 07:12:19
〔即時新聞／綜合報導〕11月9日適逢柏林圍牆倒塌30週年，歐洲多國領導人都出席在柏林的紀念儀式，德國總理梅克爾（Angela Merkel）在致詞時強調：「限制人民自由的牆不管有多高、有多寬，最後終將被推翻。」
綜合外媒報導，在紀念儀式中，德國、波蘭、匈牙利、捷克等領導人將玫瑰花插在柏林圍牆的殘留牆體中，梅克爾在致詞時表示，柏林牆已經成為歷史，「它告訴我們一件事情：限制民眾自由的圍牆不管多高多寬，最後終將被推翻」。
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梅克爾同時也對那些在東歐共產黨獨裁統治下的死難者表示哀悼，強調在全世界爭取自由的奮鬥並沒有結束。她說：「我們已經沒有藉口，應該接受挑戰，為自由與民主而努力」。
德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）也提到，若是沒有波蘭人、匈牙利人、捷克人和斯洛伐克人的勇氣和自由意志，東歐的和平革命和德國的統一就不可能實現。