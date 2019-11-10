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女教師為取悅男友 誘騙未成年女學生3P

印尼峇里島布勒倫（Buleleng, Bali）驚傳一名女教師為取悅想嘗試3P的男友，竟拐騙未成年女學生到男友住處，強迫她一起從事性行為！圖中橘衣女子和遮臉男子為涉案情侶。（圖擷取自推特）

印尼峇里島布勒倫（Buleleng, Bali）驚傳一名女教師為取悅想嘗試3P的男友，竟拐騙未成年女學生到男友住處，強迫她一起從事性行為！圖中橘衣女子和遮臉男子為涉案情侶。（圖擷取自推特）

2019-11-11 00:21:25

〔即時新聞／綜合報導〕印尼峇里島布勒倫（Buleleng, Bali）驚傳一名女教師為取悅想嘗試3P的男友，竟拐騙未成年女學生到男友住處，強迫她一起從事性行為！

綜合外媒報導，29歲的語文女教師達曼寧西（Ni Made Sri Novi Darmaningsih）10月26日時，以買衣服和買電話卡，誘騙年僅15歲的女學生一同前往36歲男友瓦達耶薩（Anak Agung Putu Wartayasa）的住處；抵達後，達曼寧西與瓦達耶薩不但開始從事性行為，還逼迫女學生一起加入。

6日時，女學生雙親向警方報案，警方將2人逮捕；瓦達耶薩被捕後雖承認自己喜歡看3P影片，但強調當初只是「開玩笑」的傳了一部3P影片給女友，沒想到達曼寧西竟真的為他找來一名女學生，並聲稱只與受害女學生見過一次。

達曼寧西則指出，男友先前曾為「想要3P」與她發生激烈爭執，才會主動為他找來自己的女學生。

最後2人因違反兒童保護法與未成年人性交遭到起訴，可能將面臨15年有期徒刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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