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女教師為取悅男友 誘騙未成年女學生3P
2019-11-11 00:21:25
〔即時新聞／綜合報導〕印尼峇里島布勒倫（Buleleng, Bali）驚傳一名女教師為取悅想嘗試3P的男友，竟拐騙未成年女學生到男友住處，強迫她一起從事性行為！
綜合外媒報導，29歲的語文女教師達曼寧西（Ni Made Sri Novi Darmaningsih）10月26日時，以買衣服和買電話卡，誘騙年僅15歲的女學生一同前往36歲男友瓦達耶薩（Anak Agung Putu Wartayasa）的住處；抵達後，達曼寧西與瓦達耶薩不但開始從事性行為，還逼迫女學生一起加入。
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6日時，女學生雙親向警方報案，警方將2人逮捕；瓦達耶薩被捕後雖承認自己喜歡看3P影片，但強調當初只是「開玩笑」的傳了一部3P影片給女友，沒想到達曼寧西竟真的為他找來一名女學生，並聲稱只與受害女學生見過一次。
達曼寧西則指出，男友先前曾為「想要3P」與她發生激烈爭執，才會主動為他找來自己的女學生。
最後2人因違反兒童保護法與未成年人性交遭到起訴，可能將面臨15年有期徒刑。