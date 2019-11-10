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放下手機、養小雞！印尼為改善兒童手機成癮出招

一名參加「養小雞計畫」女童的姐姐，在推特上發了一系列「妹妹養雞照」以及影片，照片中能看到，原本妹妹單手就能抓住的黃色小雞，經過細心照顧後，竟長成雙手才能抱起的大公雞。（圖擷取自推特）

一名參加「養小雞計畫」女童的姐姐，在推特上發了一系列「妹妹養雞照」以及影片，照片中能看到，原本妹妹單手就能抓住的黃色小雞，經過細心照顧後，竟長成雙手才能抱起的大公雞。（圖擷取自推特）

2019-11-10 21:38:18

〔即時新聞／綜合報導〕隨著3C產品的普及，連兒童都「人手一機」、對手機嚴重成癮。印尼近期推出「養小雞計畫」，發小雞給兒童們飼養，盼能改善「兒童手機成癮」問題，其中一名女童不但真的減少使用手機頻率，還把小雞養成「大公雞」！照片被姐姐放上網後，獲得網友的肯定與鼓勵。

據馬來西亞《中國報》 報導，印尼西爪哇萬隆市政府（Bandung, West Java）為改善「兒童手機成癮」問題，推出「養小雞計畫」，參加計畫的兒童每人會先獲得1隻小雞，如果將小雞成功養大後，將再獲得3隻新的小雞。

一名參加「養小雞計畫」女童的姐姐，在推特上發了一系列「妹妹養雞照」以及影片，照片中能看到，原本妹妹單手就能抓住的黃色小雞，經過細心照顧後，竟長成雙手才能抱起的大公雞。

女童的姐姐也指出，妹妹開始養雞後，除了看YouTube影片外，已大幅降低使用手機的頻率，大部分時間都用來照顧小雞、跟小雞玩。

女童跟小雞玩的影片，目前已獲得10萬多次點閱，除了有網友十分認同「養小雞計畫」的效用，有網友對女童能成功養出健壯的公雞感到佩服，更有網友表示，政府應該要趕快推廣這項計畫，讓全國兒童都能一同放下手機、養小雞。

女童的姐姐也指出，妹妹開始養雞後，除了看YouTube影片外，已大幅降低使用手機的頻率，大部分時間都用來照顧小雞、跟小雞玩。（圖擷取自推特）

女童的姐姐也指出，妹妹開始養雞後，除了看YouTube影片外，已大幅降低使用手機的頻率，大部分時間都用來照顧小雞、跟小雞玩。（圖擷取自推特）

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