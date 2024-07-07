中國挺俄侵烏 北約峰會將列入「威脅名單」

習近平與普廷本月3日在上海合作組織峰會相見歡。（歐新社）

2024/07/07 16:13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）將在9至11日於華府舉行成立75週年的領袖峰會，近年逐漸成為北約關切目標的中國，將被列入「威脅名單」中，且北約預計在這次峰會的公報中，正式對中國支持俄羅斯入侵烏克蘭一事提出批評。

美國《華爾街日報》7日指出，北約32國領袖9日在華府聚首時，主要將討論烏克蘭、俄羅斯和歐洲的軍事開支，但議程中隱約可見一個在地理位置上遠離北約的國家：中國。

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北約認定，中國正在幫助俄國對烏克蘭發動戰爭；北約外交官透露，北約計畫在峰會公報中批評中國支持俄國入侵烏克蘭。

事實上，北約成員國近年接連指控中國對他們發動間諜活動、網路攻擊和假消息活動，並也利用其經濟實力來懲罰支持台灣的歐洲國家。就在不久前，歐洲人和亞洲人還認為自己屬於不同的地緣政治領域，而美國是兩者間的橋樑。 如今，中國在北約及其亞太地區親密盟友的各項計畫中，扮演著愈來愈無法忽視的角色。

北約在2019年底的領袖聲明中，首次表達對中國的擔憂，指中國「公開的野心和脅迫性政策挑戰我們的利益、安全和價值觀」，並列舉北京的軍力建設、利用經濟脅迫的作法，以及與俄國的戰略夥伴關係。

北約當時對中國和亞洲的重視，並未得到所有成員國認可。去年，法國反對北約在日本東京派駐高階文官，認為東亞距離北約太遠，成員國應自行處理關係。一些南歐國家因更關心來自中東的非法移民和威脅，都在暗中支持法國。

然而，由於中國在烏克蘭問題上對俄國愈發明顯的幫助，以及中國不願譴責俄國發動戰爭，人們對中國及其與北約關係的看法發生轉變。

即將離任的北約秘書長史托騰伯格上月表示，俄國去年有90％的微電子產品是從中國進口，並將這些零件用於飛彈、坦克和飛機，同時也協助改善衛星技術和圖像。

美國駐北約大使史密斯（Julianne Smith）上月直言「中國已站在俄國那一邊，如果北京減少對莫斯科的供應，「我們相信將對俄國在烏克蘭境內發動戰爭的能力產生重大影響」。

史托騰伯格觀察到，儘管中國支持俄國，但仍希望與西方保持良好關係，特別是與歐洲的經濟關係，但「北京不能兩全其美」，「除非中國改變路線，否則在某些時候，盟友需要讓北京付出代價」。

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